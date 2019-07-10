Телемост Киев-Москва пройдет в пятницу - собственник NewsOne

Украино-российский телемост обещают показать в эту пятницу на российском ТВ.

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Член политсовета партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ и нардеп Тарас Козак заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.

“Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении“, - сказал собственник канала NewsOne.

Что интересно, Козак заявил об этом на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве. На этой встрече, как сообщалось ранее, присутствуют Юрий Бойко, Виктор Медведчук, а также представители партии “Единая Россия“, в чьем офисе она и проходит.

Согласно программе Россия-1, премьерное шоу "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00 (мск).