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Телемост Киев-Москва пройдет в пятницу - собственник NewsOne

Комментариев: 2
Украино-российский телемост обещают показать в эту пятницу на российском ТВ.
Телемост с РФ анонсировали на пятницу
Телемост с РФ анонсировали на пятницу
УНИАН

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Член политсовета партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ и нардеп Тарас Козак заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.

“Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении“, - сказал собственник канала NewsOne.

Что интересно, Козак заявил об этом на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве. На этой встрече, как сообщалось ранее, присутствуют Юрий Бойко, Виктор Медведчук, а также представители партии “Единая Россия“, в чьем офисе она и проходит.

Согласно программе Россия-1, премьерное шоу "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00 (мск).

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Теги: NewsOne, Россия, Украина, телемост, Козак, Медведчук, Медведев, Бойко
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    10.07.2019, 18:20
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Так это уже будет не мост, а самотык!
WTF2wtf    10.07.2019, 18:13
Оценка:  +1
WTF2wtf
Просто ДНО
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