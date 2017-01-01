МинВОТ: выплачивать пенсии в "ЛДНР" невозможно

Вопрос выплаты пенсий жителям неподконтрольных територий связано не только с банковской системой, но и с оплатой налогов, пояснили в министрерстве.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что выплата пенсий на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей до возвращения территорий в Украину - невозможны. Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, выплата пенсий невозможна в связи с отстуствием банков.

"Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины", - заявил Черныш.

По словам министра, вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО связано не только с банковской системой, но и с оплатой налогов.

"Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что "отжали" предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги. Предприятия которые там работали до последнего дня платили налоги в бюджет Украины", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что в Украине выросла пенсия. Повышение выплат коснется двух категорий пенсионеров - имеющих большой трудовой стаж и тех, кто получает минимальную пенсию.

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