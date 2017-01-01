Климкин дал совет Зеленскому по общению с Путиным

Министр иностранных дел посоветовал президенту не встречаться с лидером РФ без друзей Украины.



Президенту Владимиру Зеленскому следует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только в присутствии западных партнеров Киева. Об этом в эфире

Президенту Владимиру Зеленскому следует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только в присутствии западных партнеров Киева. Об этом в эфире Громадського в среду, 10 июля, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними непросто говорить, но нам очень в этой истории нужны", – сказал глава МИД.



По словам Климкина, в каком именно формате будет проходить возможная встреча – в нормандском (Франция, Германия, Украина, Россия) или при участии США и стран ЕС, еще можно обсудить, но то, что "друзья Киева" должны присутствовать, это обязательное условие.



В МИД РФ ответили, что новые предложения по Донбассу должны учитывать резолюцию Совбеза ООН по минским соглашениям и прямой диалог с "ЛДНР".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet