В Одессе мужчины с голыми торсами ограбили туристов

Преступники представились полицейскими.

Чтобы попасть в жилище, правонарушители представились полицейскими od.npu.gov.ua

В Приморском районе Одессы двое злоумышленников с пистолетом ворвались в съемную квартиру туристов и отняли у них ценности и деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

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“Услышав о необходимости проверки документов, законопослушные иностранные гости города сразу открыли двери визитерам, и, в результате, стали жертвами нападавших“, — отметили в полиции.

Примечательно, что во время «операции» лже-правоохранители были наполовину раздеты. Получив желаемое, они скрылись, а пострадавшие обратились в настоящую полицию.

Одного из нападавших удалось задержать по горячим следам. Им оказался 21-летний житель Одесской области. Парню сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его сообщника разыскивают.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 187 УК (разбой).

Как сообщалось 21 июня, по центру Львова разгуливали мужчины в плавках.