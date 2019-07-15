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Вопросы декоммунизации должны решаться на референдумах – Разумков

Комментариев: 3
Лидер Слуги народа считает, что решения о декоммунизации должны приниматься на местных референдумах.
Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков
Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков
Дмитро Разумков / Facebook

Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах. Такое мнение в эфире телеканала ICTV вечером 14 июля высказал лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков.
 
"Декоммунизация – это процесс, который был начат достаточно давно, и мы с вами наблюдали переименование городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Это (решение о переименовании – ред.) должны принимать решение те, кто непосредственно там находится и живет", – заявил он. 
 
Разумков отметил, что было бы хорошо, если вопрос о переименовании, например, городов, принимался не парламентом, а жителями через местный референдум.
 
"К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей", – добавил политик.

Война переименований. Что не так с названием улиц

Напомним, в течение последних четырех лет в Украине были декоммунизированы более 50 тысяч объектов.

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Теги: референдум, Слуга народа, Декоммунизация, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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СветБобра    15.07.2019, 00:57
Оценка:  +2
СветБобра
Він що, бахнутий? Коли комуністи розстрілювали людей, вони ні у кого нічого не питали.
tulchanin    15.07.2019, 01:06
Оценка:  -5
tulchanin
Иии ? Надо действовать так же ?
СветБобра    15.07.2019, 01:37
Оценка:  +2
СветБобра
Звичайно.
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