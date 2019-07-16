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Под КСУ митингуют в поддержку декоммунизации

Комментариев: 15
Сегодня Конституционный суд рассмотрит вопрос законности декоммунизации. Националисты выступают против упразднения закона.
Андрей Ильенко: Через пять дней выборы закончатся, и если нужно будет, активисты снова придут пикетировать Конституционный суд
Андрей Ильенко: Через пять дней выборы закончатся, и если нужно будет, активисты снова придут пикетировать Конституционный суд
vesti-ukr.com

В Киеве во вторник, 16 июля, националисты пикетируют Конституционный суд Украины, который планирует рассмотреть конституционность закона О декоммунизации, сообщают Вести.

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Издание отмечает, что на акцию собралось небольшое количество представителей ВО Свобода и активисты Нацдружин.

“Мы сегодня пришли сюда, потому что мы возмущены планами, которые есть в Конституционном суде, отменить закон о декоммунизации. Мы считаем, что это даже не вопрос политики или выборов. Мы пришли сюда, независимо от того, есть выборы или нет выборов“, - заявил представитель Свободы Андрей Ильенко.

По его словам, через пять дней выборы закончатся, и если нужно будет, активисты снова придут пикетировать Конституционный суд.

“В стране, в которой коммунисты и московские оккупанты уничтожили только в 20-м веке 20 млн человек, абсолютно неприемлемо сегодня говорить об отмене декоммунизации... это вопрос чести, потому что люди, которые являются палачами нашего народа, которые убивали миллионы наших соотечественников, наших предков, их имена кровавые не должны быть на наших улицах“, -  заявил он. 


 

Напомним, 4 июля у здания суда против отмены закона о люстрации митинговали около тысячи человек. Тогда КСУ отложил принятие решения.

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Теги: Конституционный суд, националисты, митинги в киеве, Декоммунизация, митинг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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Лаптев    16.07.2019, 13:14
Оценка:  0
Лаптев
Отменить декомунизацию может только конченный дебил.
folor    16.07.2019, 13:40
Оценка:  +1
folor
Декоммунизация это совсем не простая штука....
Как же еще нуворишам-олигархам вытравить память о Великой стране, где все были сыты, умные учились в ВУЗах и любой мог поехать в отпуск на Черноморской побережье. А какая была интернациональная языковая культура, без этноцита….
fkrfyfan    16.07.2019, 13:00
Оценка:  -5
fkrfyfan
То что 270 дебилов принимают такие законы не конституционны
COZEL    16.07.2019, 12:56
Оценка:  -5
COZEL
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОЙ, ВСЕ ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ РАЗВАЛИТЬ, ЖРУЩЕВКА И ДОМА ПОСТРОЕННЫЕ ПРИ СОЮЗЕ, ВОДОКАНАЛЫ НА Х-УЙ УНИЧТОЖИТЬ, ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ СДАТЬ НА МЕТАЛЛОЛОМ,
СОВЕТСКИЕ ШКОЛЫ, ЗДАНИЯ, УНИЧТОЖИТЬ, ДОБАВТЕ ЧТО Я ЕЩЕ ЗАБЫЛ, И ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ, А СУ-КИ ЭМБЛЕМКИ, ТРЯПОЧКИ, ЗВЕЗДОЧКИ, ФЛАГИ,
COZEL    16.07.2019, 12:58
Оценка:  -5
COZEL
ЭТО ОНИ ПОЖАЛУЙСТА, А ВЫ ИДИОТЫ ПО ПОЛНОЙ, С РАЗМАХОМ, ВЫ ЖЕ ЕБ-НУТЫЕ НЕ ПО ДЕТСКИ
T-REX2    16.07.2019, 13:32
Оценка:  -1
T-REX2
Так одни шаровары и вышиванка останутся.
А забыл,мова и томос
T-REX2    16.07.2019, 12:53
Оценка:  -4
T-REX2
Вот выблядки,работать пи3дуйте
VSHIVANKA    16.07.2019, 12:44
Оценка:  -6
VSHIVANKA
КТО ОПЛАЧИВАЕТ СКАЧКИ ЭТИХ ДЕБИЛОВ ?
krolikoffnеt    16.07.2019, 12:45
Оценка:  +5
krolikoffnеt
Перечитайте свой трудовой контракт.
alex-zol    16.07.2019, 12:42
Оценка:  -3
alex-zol
опять дешевки собрались.
krolikoffnеt    16.07.2019, 12:45
Оценка:  +6
krolikoffnеt
2/3 дешевок в мантиях судей.
Коляка    16.07.2019, 12:38
Оценка:  -4
Коляка
Декоммунизация это бред собачий... Который мог зародиться только в маленьких "умах" упоротых галицаев. Кому оно всё это физически мешает? всем по хуу как и где улица называется и где и какие памятники стоят... это все пропаганда что бы отвлечь обедневший народ!
krolikoffnеt    16.07.2019, 12:34
Оценка:  +1
krolikoffnеt
Шо, опять будут гипсовых лениных лепить на каждом углу за деньги бюджета ? Дурак-президент-горе для страны.
РухНС    16.07.2019, 12:38
Оценка:  -4
РухНС
а причём тут президент? и вообще, в ксу сидят судьи, назначенные порошенком....вот ты попал порохоботище)))
krolikoffnеt    16.07.2019, 12:42
Оценка:  +3
krolikoffnеt
В ксу только 1/3 от порошенко.
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