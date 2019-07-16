Под КСУ митингуют в поддержку декоммунизации

Сегодня Конституционный суд рассмотрит вопрос законности декоммунизации. Националисты выступают против упразднения закона.

Андрей Ильенко: Через пять дней выборы закончатся, и если нужно будет, активисты снова придут пикетировать Конституционный суд vesti-ukr.com

В Киеве во вторник, 16 июля, националисты пикетируют Конституционный суд Украины, который планирует рассмотреть конституционность закона О декоммунизации, сообщают Вести.

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Издание отмечает, что на акцию собралось небольшое количество представителей ВО Свобода и активисты Нацдружин.

“Мы сегодня пришли сюда, потому что мы возмущены планами, которые есть в Конституционном суде, отменить закон о декоммунизации. Мы считаем, что это даже не вопрос политики или выборов. Мы пришли сюда, независимо от того, есть выборы или нет выборов“, - заявил представитель Свободы Андрей Ильенко.

По его словам, через пять дней выборы закончатся, и если нужно будет, активисты снова придут пикетировать Конституционный суд.

“В стране, в которой коммунисты и московские оккупанты уничтожили только в 20-м веке 20 млн человек, абсолютно неприемлемо сегодня говорить об отмене декоммунизации... это вопрос чести, потому что люди, которые являются палачами нашего народа, которые убивали миллионы наших соотечественников, наших предков, их имена кровавые не должны быть на наших улицах“, - заявил он.





Напомним, 4 июля у здания суда против отмены закона о люстрации митинговали около тысячи человек. Тогда КСУ отложил принятие решения.