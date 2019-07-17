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Арьев призвал провести антикриминальный рейд на киевском вокзале

Комментариев: 3
По словам Арьева, "карманники" на киевском вокзале стали массовым явлением.
Владимира Арьева недавно ограбили в поезде
Владимира Арьева недавно ограбили в поезде
facebook.com/volodymyr.ariev

Народный депутат Владимир Арьев призвал провести на железнодорожном вокзале Киева антикриминальный рейд. Самого Арьева здесь недавно ограбили.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

По словам Арьева, ограбления на киевском вокзале стали массовым и обычным явлением.

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“Можно констатировать, на киевском вокзале это стало массовым явлением. Или деньги вытаскивают из сумок - причем так мгновенно и профессионально, что человек даже не успевает понять, как открыли ее сумку, или группа цыган окружает кого-то и просто отбирает деньги и ценные вещи“ – подчеркнул нардеп.

Арьев призвал полицию и Укрзализныцю провести антикриминальный рейд против цыган на киевском вокзале.

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“Проведите антикриминальный рейд, а также скоординируйтесь и установите наконец достаточное количество качественных камер видеонаблюдения с возможностью детализации, чтобы грабителей и “щипачей“ можно было идентифицировать и ловить на горячем и привлекать к уголовной ответственности“ – отметил Арьев.

Простых украинцев Арьев призвал не ходить в одиночку и внимательно следить за собственными вещами.

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“А пока совет: место грабежа - Южный вокзал, старайтесь не ходить в одиночку. Место работы карманников - эскалатор на центральном вокзале и выход из переходов на платформы. Особенно утром, когда люди сонные и теряют бдительность. Советую не просто держаться за сумку с кошельком, а в прямом смысле смотреть на нее – “работают“ специалисты“ – подчеркнул нардеп.

Ранее сообщалось о том, что во Львове ограбили инкассаторов.

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Теги: Владимир Арьев, карманники, цыгане, киевский вокзал
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Комментариев (4)
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GreenPeace!    17.07.2019, 12:37
Оценка:  -1
GreenPeace!
Нужно на Донбассе, как раньше было, сделать место для воров и т.д., а лучше тюрьму построить и без суда и следствия тюремщиков в шахты отправлять, пахать. Чтобы знали, каково это.
Шкиряк_и_Зорян    17.07.2019, 12:48
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Идиот.
NOREGA    17.07.2019, 12:34
Оценка:  +1
NOREGA
Да кто же этого Арьва вообще в Москву пустит. На Киевский вокзал адекватные украинцы приезжают.
Кырмызы_вэ_бейаз    17.07.2019, 12:20
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
Ранее заместители генпрокурора и нардеп Арьев инсценировали смерть афериста
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