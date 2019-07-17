Арьев призвал провести антикриминальный рейд на киевском вокзале

По словам Арьева, "карманники" на киевском вокзале стали массовым явлением.

Народный депутат Владимир Арьев призвал провести на железнодорожном вокзале Киева антикриминальный рейд. Самого Арьева здесь недавно ограбили.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

По словам Арьева, ограбления на киевском вокзале стали массовым и обычным явлением.

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“Можно констатировать, на киевском вокзале это стало массовым явлением. Или деньги вытаскивают из сумок - причем так мгновенно и профессионально, что человек даже не успевает понять, как открыли ее сумку, или группа цыган окружает кого-то и просто отбирает деньги и ценные вещи“ – подчеркнул нардеп.

Арьев призвал полицию и Укрзализныцю провести антикриминальный рейд против цыган на киевском вокзале.

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“Проведите антикриминальный рейд, а также скоординируйтесь и установите наконец достаточное количество качественных камер видеонаблюдения с возможностью детализации, чтобы грабителей и “щипачей“ можно было идентифицировать и ловить на горячем и привлекать к уголовной ответственности“ – отметил Арьев.

Простых украинцев Арьев призвал не ходить в одиночку и внимательно следить за собственными вещами.

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“А пока совет: место грабежа - Южный вокзал, старайтесь не ходить в одиночку. Место работы карманников - эскалатор на центральном вокзале и выход из переходов на платформы. Особенно утром, когда люди сонные и теряют бдительность. Советую не просто держаться за сумку с кошельком, а в прямом смысле смотреть на нее – “работают“ специалисты“ – подчеркнул нардеп.

Ранее сообщалось о том, что во Львове ограбили инкассаторов.

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