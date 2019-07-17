“Чиновники ведут себя, как бандиты”: Зеленский заставил уволиться главу Николаевской ОГА

Президент отчитал губернатора Николаевской области и заставил его написать заявление об увольнении.

Президент Украины Владимир Зеленский публично отчитал главу Николаевской ОГА Вячеслава Боню за беспорядки в работе и заставил его написал заявление об увольнении. Об этом передает пресс-служба президента.

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Зеленский проинспектировал состояние Международного николаевского аэропорта. Президент остался недоволен картиной, которую он увидел. Также он обратил внимание на то, что ремонт аэропорта постоянно сопровождается скандалами и коррупционными схемами.

Президент распорядился навести порядки в работе аэропорта и наладить прием регулярных рейсов. Между тем, местные журналисты призвали Зеленского взять под личный контроль расследование об использовании средств на ремонт аэропорта.

Кроме того, отмечалось, что в области есть проблема с криминалитетом, рейдерскими захватами, коррупцией.

Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни к чему и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам? ... Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты, - обратился к присутствующим николаевским чиновникам президент.

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Он призвал Вячеслава Боню написать заявление об увольнении, а также попросил помощи в общественности касательно выбора нового главы ОГА.

Напомним, Зеленский со словами "Вы нас за идиотов держите?" заставил уволиться главу ГФС Власова. Александр Власов пообещал уйти с поста.