“Чиновники ведут себя, как бандиты”: Зеленский заставил уволиться главу Николаевской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский публично отчитал главу Николаевской ОГА Вячеслава Боню за беспорядки в работе и заставил его написал заявление об увольнении. Об этом передает пресс-служба президента.
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Зеленский проинспектировал состояние Международного николаевского аэропорта. Президент остался недоволен картиной, которую он увидел. Также он обратил внимание на то, что ремонт аэропорта постоянно сопровождается скандалами и коррупционными схемами.
Президент распорядился навести порядки в работе аэропорта и наладить прием регулярных рейсов. Между тем, местные журналисты призвали Зеленского взять под личный контроль расследование об использовании средств на ремонт аэропорта.
Кроме того, отмечалось, что в области есть проблема с криминалитетом, рейдерскими захватами, коррупцией.
Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни к чему и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам? ... Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты, - обратился к присутствующим николаевским чиновникам президент.
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Он призвал Вячеслава Боню написать заявление об увольнении, а также попросил помощи в общественности касательно выбора нового главы ОГА.
Напомним, Зеленский со словами "Вы нас за идиотов держите?" заставил уволиться главу ГФС Власова. Александр Власов пообещал уйти с поста.
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