Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Чиновники ведут себя, как бандиты”: Зеленский заставил уволиться главу Николаевской ОГА

Комментариев: 6
Президент отчитал губернатора Николаевской области и заставил его написать заявление об увольнении.
Зеленский заставил уволиться топ-чиновника
Зеленский заставил уволиться топ-чиновника
скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский публично отчитал главу Николаевской ОГА Вячеслава Боню за беспорядки в работе и заставил его написал заявление об увольнении. Об этом передает пресс-служба президента.

Читай также: Зеленский будет “очень просить” Гройсмана уволить еще одного топ-чиновника

Зеленский проинспектировал состояние Международного николаевского аэропорта. Президент остался недоволен картиной, которую он увидел. Также он обратил внимание на то, что ремонт аэропорта постоянно сопровождается скандалами и коррупционными схемами.

Президент распорядился навести порядки в работе аэропорта и наладить прием регулярных рейсов. Между тем, местные журналисты призвали Зеленского взять под личный контроль расследование об использовании средств на ремонт аэропорта. 

Кроме того, отмечалось, что в области есть проблема с криминалитетом, рейдерскими захватами, коррупцией.

Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни к чему и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам? ... Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты, - обратился к присутствующим николаевским чиновникам президент.

Читай также: Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи

Он призвал Вячеслава Боню написать заявление об увольнении, а также попросил помощи в общественности касательно выбора нового главы ОГА.

Напомним, Зеленский со словами "Вы нас за идиотов держите?" заставил уволиться главу ГФС Власова. Александр Власов пообещал уйти с поста. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, Боня, губернатор, увольнение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
T-REX2    17.07.2019, 15:16
Оценка:  -1
T-REX2
дави этих клопов
fkrfyfan    17.07.2019, 15:05
Оценка:  -1
fkrfyfan
Вова а ты до этого в какой стране жил, что так удивляешься?
Construktor    17.07.2019, 14:56
Оценка:  +1
Construktor
и действительно, Николаев бандитский. Так с ними и нужно обращаться
Sancho-s    17.07.2019, 14:53
Оценка:  -1
Sancho-s
"все говорят..." - серьёзный аргумент
Sancho-s    17.07.2019, 14:52
Оценка:  -1
Sancho-s
Очередное недоразумение и показуха, что по сути вопроса? НИЧЕГО...(((
designandrey65    17.07.2019, 14:44
Оценка:  -5
designandrey65
Молодец!!! Наконец то правильный человек пришел...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь