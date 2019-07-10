Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи

Секретарь заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александра Туренко “отжал“ у города больницу.

Президент Владимир Зеленский в Борисполе заставил секретаря местного горсовета Ярослава Годунка покинуть официальную встречу.

Об этом сообщает УП.

Сначала он отчитал директора Бориспольской больницы, что тот не решает стратегические вопросы функционирования больницы с местной властью.

Директор больницы сказал, что крайне необходимо построить новый корпус – а президент оборвал его: “Вы же локальные вещи решаете! Вам нужно поднять на ноги эту больницу. Поднять очень быстро, потому что люди в страшных условиях“.

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“У меня вопрос: почему райадминистрация, обладминистрация, мэр и Вы не сели за один стол? Вы директор! Почему Вы не сказали: стратегический вопрос, стратегическая больница – из Борисполя, не дай Бог что-то будет, всех людей везут к вам. У вас терапевтическое отделение. У людей спросили там на втором этаже: ужасные условия, люди по 3 часа сидят. Я спросил у людей: инсулина нет... Почему вы поменяли инсулин? Человек говорит: у меня теперь зрения нет“, – возмутился Зеленский.

Когда слово взял Ярослав Годунок, президент заявил: “Когда Вы начнете решать вопросы стоя, не занимаясь пиаром и рекламой... Пожалуйста, спрячьте телефон и подойдите к микрофону, скажите: в чем проблема, как ее решить. Я на телевидении 20 лет работал – знаю, что камера – это все, но сейчас есть более важные вопросы“.

Годунок заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александра Туренко “отжал“ у города больницу: сделал основателем только район – и город теперь не может вкладывать в нее бюджетные средства.

Зеленский ответил, что возможно софинансирование.

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Новый глава Киевской областной госадминистрации Михаил Бно-Айриян заявил: “Нет диалога и нет консенсуса, у каждого свой интерес – в том числе, коммерческий. И вот к чему это привело: ужасная больница в 2 километрах от современного Бориспольского аэропорта“.

Годунок заявил, что в больницу купили слишком дорогой мамограф и хотят еще один купить, лишний – а на городской совет “сбросили“ все проблемы: и дороги, и льготы, и финансирование лекарств.

“Мне не нужен пиар, все сбросили на городской совет и на весь этот бюджет дотационный. Вот почему нет денег в больнице“, – заявил чиновник.

Зеленский ответил: “Эти проблемы важны, но у вас проблема одна – в Вашем лице – что Вы начинаете в целом очень много говорить, не решая ни одной проблемы“.

Мэр Борисполя Анатолий Федорчук сказал, что он поддерживает строительство нового корпуса больницы, которое не поддерживает глава райадминистрации. Он также пожаловался, что аэропорт от города передали району.

Зеленский попросил написать план, “чтобы через год была новая бориспольская клиника“ – и заявил: если ничего не решат, всех глав советов уволят.

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Комментируя слова Годунка, президент сказал: “Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне что-то в интернете о человеке, который очень много кричит... Я тут прочитал: газета – скажите, правда это или нет. Член “Батькивщины“, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 УК – “разбой, совмещенный с нанесением тяжких телесных повреждений“. Ярослав Николаевич, это Вы?“.

“Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня? Я Вас спрашиваю, это Вы? Будете на райдминистрации кричать“, – сказал Зеленский, а когда Годунок начал выкрикивать, добавил: “Exit ... Иди гуляй, Господи“.

Годунка вывели из зала, а Зеленский извинился перед присутствующими за эмоции: “Не люблю бандитов просто“.

Отметим, что Ярослав Годунок является депутатом горсовета Борисполя от “Батькивщины“ и он баллотируется в парламент в округе №98.

Как сообщалось, в горсовете Славянска от чиновника потребовали говорить по-русски.