"Вы хотите помочь, или построить нас всех": Директор аэропорта в Николаеве возразил Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Николаев, в частности, аэропорт. Во время обсуждения вопросов достройки терминала между президентом и директором аэропорта произошел конфликт.
Видеозапись опубликовало издание НикВести.
После разговора на повышенных тонах о проблемах терминала Брана возразил.
Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех? - Барна
На это президент Зеленский ответил так.
Кого всех? Все. Дальше сами разбирайтесь. Поехали - ответил президент
- Момент перепалки на 1:25:30
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“Я извиняюсь и прошу вашей помощи. Вы же хотите, чтобы через 2 года здесь был “ - продолжил Барна. На это Зеленский ответил - “Я конкретно вас спрашиваю, сколько денег нужно?“
На этот год 150 миллионов, на следующий 450 - заключил Барна
Ранее сообщалось о том, что Зеленский заставил уволиться главу Николаевской ОГА.
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