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"Вы хотите помочь, или построить нас всех": Директор аэропорта в Николаеве возразил Зеленскому

Комментариев: 1
Конфликт произошел из-за разногласий по вопросам достройки терминала николаевского аэропорта.
Директор аэропорта в Николаеве Федор Барна возразил Зеленскому
Директор аэропорта в Николаеве Федор Барна возразил Зеленскому
Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Николаев, в частности, аэропорт. Во время обсуждения вопросов достройки терминала между президентом и директором аэропорта произошел конфликт.

Видеозапись опубликовало издание НикВести.

После разговора на повышенных тонах о проблемах терминала Брана возразил.

Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех? - Барна

На это президент Зеленский ответил так. 

Кого всех? Все. Дальше сами разбирайтесь. Поехали - ответил президент

  • Момент перепалки на 1:25:30

 

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“Я извиняюсь и прошу вашей помощи. Вы же хотите, чтобы через 2 года здесь был “ - продолжил Барна. На это Зеленский ответил - “Я конкретно вас спрашиваю, сколько денег нужно?“

На этот год 150 миллионов, на следующий 450 - заключил Барна

Ранее сообщалось о том, что Зеленский заставил уволиться главу Николаевской ОГА

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Теги: Зеленский, аэропорт, Николаев
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    17.07.2019, 16:50
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
Да он приехал просто наорать.
Woodbrother    17.07.2019, 17:15
Оценка:  -1
Woodbrother
Точнее нагадить. ЗЕ-избирателям нравится, когда на людей гадят.
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