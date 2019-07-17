"Вы хотите помочь, или построить нас всех": Директор аэропорта в Николаеве возразил Зеленскому

Конфликт произошел из-за разногласий по вопросам достройки терминала николаевского аэропорта.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Николаев, в частности, аэропорт. Во время обсуждения вопросов достройки терминала между президентом и директором аэропорта произошел конфликт.

Видеозапись опубликовало издание НикВести.

После разговора на повышенных тонах о проблемах терминала Брана возразил.

Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех? - Барна

На это президент Зеленский ответил так.

Кого всех? Все. Дальше сами разбирайтесь. Поехали - ответил президент

Момент перепалки на 1:25:30

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“Я извиняюсь и прошу вашей помощи. Вы же хотите, чтобы через 2 года здесь был “ - продолжил Барна. На это Зеленский ответил - “Я конкретно вас спрашиваю, сколько денег нужно?“

На этот год 150 миллионов, на следующий 450 - заключил Барна

Ранее сообщалось о том, что Зеленский заставил уволиться главу Николаевской ОГА.

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