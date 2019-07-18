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Зеленский сообщил о "новых правилах" для олигархов

Комментариев: 1
По словам президента, олигархам придется отказаться от некоторых вещей и их ожидает "большая финансовая нагрузка".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждого олигарха ждет "большая финансовая нагрузка". Об этом он рассказал в интервью, которое было опубликовано на Youtube-канале Зе!Президент.

В частности он рассказал о встрече с Ринатом Ахметовым. "Встретились с Ахемтовим, поставили условия, что мы отменим Роттердам+ - и мы его отменили... Он купил 200 скорых для детских поликлиник и больниц. И будем презентовать ему инвестиционный документ, чтобы он вкладывал (хотя он об этом еще не знает) большие деньги в медицину и инфраструктуру Донбасса", - сказал Зеленский.

По его словам, это "нормальный формат работы с олигархами". Президент уверен, что все олигархи, у которых нет криминала, должны инвестировать много денег, которые они разными путями заработали". 

"Если есть криминал, то будем сажать. У которых нет криминала, должны вкладывать деньги", - добавил Зеленский.

"Будут новые правила, они должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им. Они все уже об этом знают", - подчеркнул президент. 

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намерен привлечь на Донбасс инвестиции. Для этого в начале осени будет организован инвестиционный форум.

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Теги: олигархи, бизнесмен, Владимир Зеленский, украинские олигархи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    18.07.2019, 00:06
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
"Жесткий" паца И все олигархи так просто "сдадутся" на милость приЗе!дента или отделаются покраской киосков?
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