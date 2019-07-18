Зеленский дал гражданство пяти россиянам

Кроме того, в числе получивших гражданство оказался молдаванин, который уже пять лет воюет на Донбассе.

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Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины пяти уроженцам России, двум уроженцам Белоруссии, уроженцу Молдовы и уроженцу Грузии. Об этом сообщают Українськi Новини.

Зеленский предоставил гражданство “семи лицам, которые представляют государственный интерес для Украины“.

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Гражданство получили белорусы Сергей Алексеевич и Денис Прохоров, россияне Никита Макеев, Андрей Ковниренко и Сергей Гноевый, грузин Нугзар Канделаки, молдаванин Станислав Гибадулин, который находится в рядах ВСУ на Донбассе уже 5 лет.

Кроме того, Зеленский предоставил гражданство россиянам, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной. Это Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о новой схеме в оборонной сфере на миллионы долларов.