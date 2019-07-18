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Зеленский дал гражданство пяти россиянам

Комментариев: 4
Кроме того, в числе получивших гражданство оказался молдаванин, который уже пять лет воюет на Донбассе.
Зеленский раздал гражданство ряду лиц
Зеленский раздал гражданство ряду лиц
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины пяти уроженцам России, двум уроженцам Белоруссии, уроженцу Молдовы и уроженцу Грузии. Об этом сообщают Українськi Новини.

Зеленский предоставил гражданство “семи лицам, которые представляют государственный интерес для Украины“.

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Гражданство получили белорусы Сергей Алексеевич и Денис Прохоров, россияне Никита Макеев, Андрей Ковниренко и Сергей Гноевый, грузин Нугзар Канделаки, молдаванин Станислав Гибадулин, который находится в рядах ВСУ на Донбассе уже 5 лет.

Кроме того, Зеленский предоставил гражданство россиянам, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной. Это Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о новой схеме в оборонной сфере на миллионы долларов.

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Теги: Зеленский, гражданство, россияне, белорусы, молдаване
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Комментариев (4)
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fkrfyfan    18.07.2019, 13:49
Оценка:  +1
fkrfyfan
Карателям раздаёт? И аж целых пять человек?!
alex_br    18.07.2019, 13:33
Оценка:  0
alex_br
Порошенко раздает гражданство налево и направо, ко ко ко! Голосуем за зе, ураааа.
Пришел Зе, раздает гражданство. Молчок ))))))))))
Кайдаш    18.07.2019, 13:19
Оценка:  -1
Кайдаш
Пора уже уроженцам Кубани, Воронежской и Брянской области давать украинское гражданство в качестве симметричного ответа ))
VSHIVANKA    18.07.2019, 13:34
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ДА БОЖЕ УПАСИ!!!!
ТЬФУ НА ТЕБЯ !!!
ЗА ЧТО ТАКИЕ КАРЫ ?!
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