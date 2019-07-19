День в ООС: военный подорвался на мине

Двое украинских военных получили ранения во время обстрелов и один погиб, подорвавшись на мине.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня, в результате подрыва на мине погиб один украинский военный, двое ранены в ходе обстрелов. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Противник трижды открывал огонь по украинским защитникам из запрещенного минскими договоренностями оружия, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ сепаратисты девять раз обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи Песков, Троицкого, Каменки, окрестности Водяного, Павлополя, Ломакино и Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ позиции ВСУ обстреляли один раз - на окраинах Майорска.

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В результате подрыва один военнослужащий погиб и во время вражеских обстрелов двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям“, - говорится в сообщении.

По данным разведки, 18 июля один противник был уничтожен и двое ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил - в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ возле Широкино.

Напомним, за сутки 17 июля сепаратисты 15 обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом один раз запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Украинские военные не пострадали. Ответным огнем четыре врага были ранены.