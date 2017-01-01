Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Обыски в Бориспольском городском совете: Что там происходит

Комментариев: 0
Чиновники Бориспольского городского совета были пойманы на взятке в 60 тысяч гривен.
По месту жительства чиновников также проводятся обыски
По месту жительства чиновников также проводятся обыски
kobl.gp.gov.ua

В Бориспольском городском совете сегодня был проведен обыск. Причина – один из заместителей городского головы был пойман на взятке в размере 60 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области.

Читай также: В Киеве на взятке задержали главного налогового ревизора

Чиновник вместе с соучастниками вымогал деньги за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг, поставки товарно-материальных ценностей за бюджетные средства.

После получения деньги распределялись между другими работниками городского совета – говорится в сообщении

Читай также: НАБУ обязали открыть дело на члена Нацсовета по ТВ Герасимюк

Обыски продолжаются в городском совете Борисполя, а также по месту жительства подозреваемых чиновников.

Дело откроют по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц).

Ранее сообщалось, что НАБУ поймало на взятке замглавы Укргосархива.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: бориспольский городской совет, обыски, взятки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь