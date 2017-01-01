Обыски в Бориспольском городском совете: Что там происходит

Чиновники Бориспольского городского совета были пойманы на взятке в 60 тысяч гривен.

По месту жительства чиновников также проводятся обыски kobl.gp.gov.ua

В Бориспольском городском совете сегодня был проведен обыск. Причина – один из заместителей городского головы был пойман на взятке в размере 60 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области.

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Чиновник вместе с соучастниками вымогал деньги за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг, поставки товарно-материальных ценностей за бюджетные средства.

После получения деньги распределялись между другими работниками городского совета – говорится в сообщении

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Обыски продолжаются в городском совете Борисполя, а также по месту жительства подозреваемых чиновников.

Дело откроют по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц).

Ранее сообщалось, что НАБУ поймало на взятке замглавы Укргосархива.

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