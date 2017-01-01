Зеленский: Украина готова обменять Вышинского на Сенцова

Украина согласна на предложенный РФ обмен .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина готова к обмену руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщают УНН.

Президент подчеркнул – Украина готова к обмену политзаключенными.

Читай также: Зеленский толкнул министра обороны Полторака

“Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков - моряков нам должны вернуть. Если о доброй воле, и мы действительно хотим, чтобы такое время пришло быстрее, мы готовы Вышинского поменять... Сенцов - это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но, я имею в виду, это не разменная монета. Хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги - мы готовы”, - заявил Президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что строительство запорожского аэропорта должно быть завершено до Нового года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.