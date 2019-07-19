Зеленский: Строительство запорожского аэропорта должно быть завершено до Нового года
Президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом работ по строительству нового терминала в аэропорту Запорожья. Новый аэропорт сможет принять 1 миллион пассажиров в год.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
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Посещение аэропорта не было включено в программу рабочей поездки Зеленского. Президент поставил задачу закончить строительные работы в декабре 2019 года.
Это нормальный, современный терминал. Вы молодцы. Когда в Украине что-то строится, это очень приятно, – сказал Владимир Зеленский
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Ранее сообщалось о том, что директор аэропорта в Николаеве возразил Зеленскому. Конфликт произошел из-за разногласий по вопросам достройки терминала николаевского аэропорта.
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