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Зеленский: Строительство запорожского аэропорта должно быть завершено до Нового года

Комментариев: 1
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки посетил аэропорт в Запорожье.
Президент поставил задачу ускорить темпы строительства аэропорта
Президент поставил задачу ускорить темпы строительства аэропорта
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом работ по строительству нового терминала в аэропорту Запорожья. Новый аэропорт сможет принять 1 миллион пассажиров в год.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Посещение аэропорта не было включено в программу рабочей поездки Зеленского. Президент поставил задачу закончить строительные работы в декабре 2019 года.

Это нормальный, современный терминал. Вы молодцы. Когда в Украине что-то строится, это очень приятно, – сказал Владимир Зеленский

По словам мера Владимира Буряка, аэропорт имеет более 50 млн гривен чистой прибыли
По словам мера Владимира Буряка, аэропорт имеет более 50 млн гривен чистой прибыли
president.gov.ua

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Ранее сообщалось о том, что директор аэропорта в Николаеве возразил Зеленскому. Конфликт произошел из-за разногласий по вопросам достройки терминала николаевского аэропорта.

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Теги: Запорожье, аэропорт, Зеленский
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    19.07.2019, 12:13
Оценка:  +6
SEMPENTY
Какого какого года? БМ, вы там все дебилы или только некоторые?
ВосставшийИзБана    19.07.2019, 12:19
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Президент поставил задачу закончить строительные работы в декабре 2018 года.

Надо изобрести машину времени.
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