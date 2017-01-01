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В зоне ООС за сутки был только один вражеский обстрел

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Враг открывал огонь из БМП и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Хутор Вольный.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

За минувшие сутки, 21 июля, подразделения сепаратистов один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 22 июля.

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Отмечается, что враг открывал огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Хутор Вольный. По данным разведки, в воскресенье один сепаратист был убит и еще два ранены.

Также в штабе подтвердили ранее обнародованную информацию о том, что накануне в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое украинских военнослужащих погибли и еще двое получили ранения.

Напомним, после этого инцидента президент Владимир Зеленский заявил о начале срочного расследования гибели военных.

В целом за сутки 20 июля на Донбассе зафиксировали 26 вражеских обстрелов. Два бойца ВСУ были ранены.

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Теги: Донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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