В зоне ООС за сутки был только один вражеский обстрел

Враг открывал огонь из БМП и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Хутор Вольный.

За минувшие сутки, 21 июля, подразделения сепаратистов один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 22 июля.

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Отмечается, что враг открывал огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Хутор Вольный. По данным разведки, в воскресенье один сепаратист был убит и еще два ранены.

Также в штабе подтвердили ранее обнародованную информацию о том, что накануне в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое украинских военнослужащих погибли и еще двое получили ранения.

Напомним, после этого инцидента президент Владимир Зеленский заявил о начале срочного расследования гибели военных.

В целом за сутки 20 июля на Донбассе зафиксировали 26 вражеских обстрелов. Два бойца ВСУ были ранены.