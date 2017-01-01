В зоне ООС за сутки был только один вражеский обстрел
За минувшие сутки, 21 июля, подразделения сепаратистов один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 22 июля.
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Отмечается, что враг открывал огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Хутор Вольный. По данным разведки, в воскресенье один сепаратист был убит и еще два ранены.
Также в штабе подтвердили ранее обнародованную информацию о том, что накануне в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое украинских военнослужащих погибли и еще двое получили ранения.
Напомним, после этого инцидента президент Владимир Зеленский заявил о начале срочного расследования гибели военных.
В целом за сутки 20 июля на Донбассе зафиксировали 26 вражеских обстрелов. Два бойца ВСУ были ранены.