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В Славутиче зарезали журналиста: Камера засняла момент убийства

Комментариев: 4
Сотрудник СМИ умер от полученных травм.
Группа людей напала на журналиста Юрия Булата
Группа людей напала на журналиста Юрия Булата
ria-m.tv

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В городе Славутич Киевской области в воскресенье, 21 июля, группа людей напала на журналиста Юрия Булата.

Об этом сообщает издание РИА-М.

Преступники применили в ходе нападения на журналиста ножи. Мужчина, по свидетельствам очевидцев, получил удар ножом в область горла, его тело было обнаружено на улице.

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Согласно записям с камеры наблюдения поблизости, видно, что нападавших было три человека. Между участниками инцидента завязался конфликт и один из нападавших из группы выхватил нож и резко ударил им журналиста. Судя по направленности удара, он пришелся прямо в район сонной артерии. 

Правоохранителям удалось задержать двух нападавших, сейчас разыскивают третьего.

Как сообщалось 20 июля, в Киеве прошла акция в память о Шеремете.

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Теги: журналист, Киевская область, убийство
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Комментариев (4)
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SEMPENTY    22.07.2019, 11:34
Оценка:  +4
SEMPENTY
Вряд ли они знали что он журналист... Просо гопота не знала к чему придолбаться...
Николай510    22.07.2019, 11:21
Оценка:  +4
Николай510
поймать и уничтожить тварей!
Коляка    22.07.2019, 11:11
Оценка:  +8
Коляка
гопота
Хулиганка*    22.07.2019, 11:27
Оценка:  -2
Хулиганка*
активисты
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