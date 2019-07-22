В Славутиче зарезали журналиста: Камера засняла момент убийства

Сотрудник СМИ умер от полученных травм.

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В городе Славутич Киевской области в воскресенье, 21 июля, группа людей напала на журналиста Юрия Булата.

Об этом сообщает издание РИА-М.

Преступники применили в ходе нападения на журналиста ножи. Мужчина, по свидетельствам очевидцев, получил удар ножом в область горла, его тело было обнаружено на улице.

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Согласно записям с камеры наблюдения поблизости, видно, что нападавших было три человека. Между участниками инцидента завязался конфликт и один из нападавших из группы выхватил нож и резко ударил им журналиста. Судя по направленности удара, он пришелся прямо в район сонной артерии.

Правоохранителям удалось задержать двух нападавших, сейчас разыскивают третьего.

Как сообщалось 20 июля, в Киеве прошла акция в память о Шеремете.