Портнов заявил, что генпрокурор Луценко куда-то исчез
Юрист Андрей Портнов заявил о том, что генеральный прокурор Юрий Луценко исчез.
Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на страницу Андрей Портнова в Facebook.
Друзья, информирую, что Генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности Генерального прокурора исполняет Сторожук
Читай также: Зеленский сообщил, когда будет новый генпрокурор
По информации издания Слово и Дело, Юрий Луценко сейчас находится в отпуске. Это журналистам стало известно из собственных источников в ГПУ.
Информация официально не подтверждена!
Читай также: Луценко показал, как чиновники взятку делили
Ранее сообщалось о том, что Зе вызвал на ковер Луценко, Авакова, Князева и Грицака. Президент потребовал от правоохранителей доклада о состоянии расследования по делу об убийстве журналиста Шеремета.
тем более в отпуске
Не надо драматизировать и делать из мухи слона!
Так и пох, вы просто вражеские шавки ...