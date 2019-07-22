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Портнов заявил, что генпрокурор Луценко куда-то исчез

Комментариев: 16
Обязанности генерального прокурора Украины будет выполнять Сторожук.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
facebook.com/LlutsenkoYuri

Юрист Андрей Портнов заявил о том, что генеральный прокурор Юрий Луценко исчез. 

Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на страницу Андрей Портнова в Facebook.

Друзья, информирую, что Генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности Генерального прокурора исполняет Сторожук

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По информации издания Слово и Дело, Юрий Луценко сейчас находится в отпуске. Это журналистам стало известно из собственных источников в ГПУ.

Информация официально не подтверждена!

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Ранее сообщалось о том, что Зе вызвал на ковер Луценко, Авакова, Князева и Грицака. Президент потребовал от правоохранителей доклада о состоянии расследования по делу об убийстве журналиста Шеремета.

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Теги: Юрий Луценко, исчезновение, Андрей Портнов, генпрокурор, сторожук
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Комментариев (18)
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Vesna_Krasna2    22.07.2019, 15:35
Оценка:  -2
Vesna_Krasna2
Забухал)
WTF2wtf    22.07.2019, 15:36
Оценка:  +1
WTF2wtf
все может быть )))
тем более в отпуске
WTF2wtf    22.07.2019, 15:37
Оценка:  +1
WTF2wtf
но у ботов из раши просто зашквар )))
vicinq    22.07.2019, 15:30
Оценка:  -1
vicinq
Какие тебе здесь в Украине друзья гнида ватная партнов враг Украины и задача Зеленского и нового прокурора посадить с полной конфискацией всю рыгыАНАЛЬНУЮ падаль каторые с порошенковськими барыгами дотерлись купили себе индульгенцию Воры расхитители бюджетов должны сидеть ,закон один для всех...
ZaPetra    22.07.2019, 15:28
Оценка:  +4
ZaPetra
Исчез туда же куда крысы с тонущего корабля. Скоро и Шоколадка исчезнет )
Boxerogos    22.07.2019, 15:17
Оценка:  +3
Boxerogos
Педя Пидоpoшенко и его подельники должны последовать за выблядком-алкоголиком тымчуком.За все свои злодеяния перед Украиной.Пистолеты,которые они должны"почистить"необхо димо подобрать этим скотам как можно скорее.
WTF2wtf    22.07.2019, 15:34
Оценка:  -2
WTF2wtf
Больное украинофобко "Boxerogos" многостаночное гадит из раши ...
Letohradek    22.07.2019, 15:05
Оценка:  -9
Letohradek
Ватные скоты, совсем недавно сетовали на то, что Петр Порошенко покинул Украину ... В итоге, Петр Порошенко оказался в ПАСЕ, и благодаря его авторитету, расия осталась под санкциями. А сам Петр Алексеевич благополучно вернулся в Украину и принял участие в выборах.
Letohradek    22.07.2019, 15:05
Оценка:  -5
Letohradek
Что на сей раз напишут ублюдки из рф и их ссученные холуи?
Коляка    22.07.2019, 15:09
Оценка:  0
Коляка
а что ты ему так опу то лижешь? )))
Vladimirovich198    22.07.2019, 15:37
Оценка:  0
Vladimirovich198
К сожалению он еще и прошел в парламент.
Fon_Pascha    22.07.2019, 15:02
Оценка:  +5
Fon_Pascha
беги лола, беги
Boxerogos    22.07.2019, 15:01
Оценка:  +2
Boxerogos
Похоже очкасто-картавый зек-алкоголик Юга снова забухал.Но если найдут его труп где-нибудь в ванной после инфаркта,или после неудачной попытки"почистить пистолет",все нормальные люди только вздохнут с облегчением...
Колишній-східняк    22.07.2019, 15:00
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Порьтнов уже и зам. генпрокурора назначил?
Хамон_и_Пармезан    22.07.2019, 15:00
Оценка:  -1
Хамон_и_Пармезан
Да ничего страшного! Ну запил человек, стресс снимает. Скоро придёт в себя и вернётся к обязанностям.
Не надо драматизировать и делать из мухи слона!
WTF2wtf    22.07.2019, 15:35
Оценка:  0
WTF2wtf
Рашик, у вас все спокойны?
Так и пох, вы просто вражеские шавки ...
colavova    22.07.2019, 14:56
Оценка:  +1
colavova
у Луценко новый пресс-секретарь?
WTF2wtf    22.07.2019, 15:34
Оценка:  0
WTF2wtf
Портнов?
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