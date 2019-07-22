Портнов заявил, что генпрокурор Луценко куда-то исчез

Обязанности генерального прокурора Украины будет выполнять Сторожук.

Юрист Андрей Портнов заявил о том, что генеральный прокурор Юрий Луценко исчез.

Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на страницу Андрей Портнова в Facebook.

Друзья, информирую, что Генеральный прокурор Луценко куда-то исчез. С сегодняшнего дня обязанности Генерального прокурора исполняет Сторожук

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По информации издания Слово и Дело, Юрий Луценко сейчас находится в отпуске. Это журналистам стало известно из собственных источников в ГПУ.

Информация официально не подтверждена!

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Ранее сообщалось о том, что Зе вызвал на ковер Луценко, Авакова, Князева и Грицака. Президент потребовал от правоохранителей доклада о состоянии расследования по делу об убийстве журналиста Шеремета.