Генпрокурор нашелся: Луценко и его спикер ушли в отпуск

Пресс-секретарь генпрокурора прокомментировала информацию в СМИ о его исчезновении.

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Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

“А вот наши враги исчезнут, как роса на солнце“, - прокомментировала она цитатой из гимна информацию Андрея Портнова о том, что Юрий Луценко “куда-то исчез“.

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“И чтобы два раза не писать: я тоже в отпуске“, - отметила пресс-секретарь генпрокурора.

Напомним, ранее экс-замглавы АП Андрей Портнов заявил, что Юрий Луценко куда-то исчез.