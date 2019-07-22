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Турчинов раскритиковал граждан, голосовавших "за пророссийские силы"

Комментариев: 11
Турчинов считает, что "уже понятно, какие политические силы проходят в парламент".
Экс-глава СНБО Александр Турчинов
Экс-глава СНБО Александр Турчинов
УНИАН

Экс-глава СНБО Александр Турчинов раскритиковал украинских граждан, “голосовавших за пророссийские силы“. 

Об этом Турчинов заявил на своей странице в Facebook.

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По словам Турчинова, “около 20% украинцев отдали свои голоса за политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение в Россию“.

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“Это первые выборы, когда пророссийские и антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года. К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытное и уютное рабство. Их не научила история нашей страны и всего человечества - сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда нуждающиеся, битые и обреченные на уничтожение“ - заявил Турчинов.

Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний, который был готов обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране? - Турчинов

Ранее сообщалось о том, что актер Квартала 95 победил на округе в Кривом Роге. За кандидата в нардепы от партии Слуга народа Юрия Корявченкова проголосовали 60,93% избирателей.

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Теги: Александр Турчинов, выборы
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Комментариев (11)
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SEMPENTY    22.07.2019, 18:19
Оценка:  +2
SEMPENTY
Бздишь, комсомолец недобитый?
ira0959    22.07.2019, 18:12
Оценка:  +2
ira0959
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы.
"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил", — цитирует его Sputnik Беларусь.
Boxerogos    22.07.2019, 18:05
Оценка:  0
Boxerogos
Младшему лейтенанту ФСБ Турчинову грех не поверить!Ведь его"Аутодафе"является проукраинским 1000%!))))))))))))))
Рондол    22.07.2019, 18:03
Оценка:  -1
Рондол
Ты то пастор свой сыт уют не на что не обменяешь
Орест_Пiхва    22.07.2019, 18:02
Оценка:  +3
Орест_Пiхва
саша пошел наxyй. твое место на нарах своего моисея гонять.
ira0959    22.07.2019, 18:02
Оценка:  -3
ira0959
Трое украинских военных погибли во время тренировки на воде под руководством офицеров НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

По данным разведки, инцидент произошел в международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области. Солдаты отрабатывали преодоление
ira0959    22.07.2019, 18:02
Оценка:  -2
ira0959
водной преграды на боевой машине десанта БМД-2.

Восьмитонная гусеничная машина из состава 95-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины затонула вместе с экипажем и украинским инструктором.
Boxerogos    22.07.2019, 18:07
Оценка:  -3
Boxerogos
Фы фсьо фрёти!Патерь нет!)))))))))))))))))
Kostos    22.07.2019, 18:09
Оценка:  -4
Kostos
басурин, эта ты?
COZEL    22.07.2019, 17:58
Оценка:  +2
COZEL
ПАДЛО СЦИТ, А ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ))))
Сеемма    22.07.2019, 17:51
Оценка:  +7
Сеемма
Было пять лет для пастырьской работы. Не повезло с приходом.
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