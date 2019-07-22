Турчинов раскритиковал граждан, голосовавших "за пророссийские силы"
Экс-глава СНБО Александр Турчинов раскритиковал украинских граждан, “голосовавших за пророссийские силы“.
Об этом Турчинов заявил на своей странице в Facebook.
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По словам Турчинова, “около 20% украинцев отдали свои голоса за политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение в Россию“.
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“Это первые выборы, когда пророссийские и антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года. К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытное и уютное рабство. Их не научила история нашей страны и всего человечества - сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда нуждающиеся, битые и обреченные на уничтожение“ - заявил Турчинов.
Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний, который был готов обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране? - Турчинов
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