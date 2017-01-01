Правохранители задержали злоумышленника на харьковском железнодорожном вокзале.

Комплектующие предназначены для ремонта вертолетов Ми-8 и Ми-24

Из Харьковской области пытались вывезти в РФ детали к авиатехнике

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Из Харьковской области пытались вывезти в РФ детали к авиатехнике

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В Харьковской области правохранители предупредили незаконный вывоз в Россию товаров военного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, житель Харьковской области незаконно приобрел комплектующие к авиационной технике. Военное оборудование мужчина планировал вывезти за границу без оформления соответствующих разрешительных документов.

Правохранители задержали злоумышленника на харьковском железнодорожном вокзале во время таможенного контроля. Среди личных вещей мужчины обнаружены запчасти к топливно-регулирующему оборудованию авиаприборов.

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По заключению специалистов, указанные устройства предназначены для ремонта военных и военно-транспортных вертолетов Ми-8, Ми-24 и относятся к категории товаров военного назначения, международная передача которых может осуществляться только при наличии соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Сейчас следователями Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщалось, в марте в ВСУ рассказали, какие российские запчасти все еще не могут заменить.

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