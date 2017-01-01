Завод Укроборонпрома подозревают в закупке оптики из России

Изюмский приборостроительный завод Укроборонпрома подозревают в закупке электронно-оптических преобразователей российского производства.

В Харьковской области Служба безопасности Украины расследует схему по закупке электронно-оптических преобразователей производства РФ, к которой причастны должностные лица Изюмского приборостроительного завода госконцерна Укроборонпром.

Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает проект Марлин в Facebook.

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Следствием установлено, что руководящими сотрудниками Изюмского завода были закуплены электронно-оптические преобразователи, которые являются составной частью приборов ночного видения, они предназначены для установки на некоторые образцы военной техники.

"Запчасти поставлялись с оборонно-промышленного комплекса России через частную фирму ООО Симметрон-Украина под видом гражданских товаров. Данная фирма не зарегистрирована как субъект осуществления международных передач товаров военного назначения или двойного использования. Соответственно, компания не имела права поставлять упомянутые преобразователи", - говорится в материалах следствия.

На сегодняшний момент суд отказался наложить арест на электронно-оптические преобразователи и документы к ним, изъятые во время обыска в помещениях Изюмского приборостроительного завода.

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На дополнительный запрос проекта в СБУ сообщили, что досудебное расследование продолжается по статье Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, максимальное наказание по которой предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось в сентябре, на протяжении 20 лет из украинских складов похищали оружие и передавали его в РФ.