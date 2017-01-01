В кафе Борисполя секретарю горсовета Годунку угрожали гранатой

Мужчину, который угрожал секретарю гранатой, удалось задержать.

В Борисполе, в ночь на 27 июля, секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку, который отдыхал в кафе, угрожали гранатой.

Об этом Годунок сообщил в комментарии УНН.

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“Я отдыхал в кафе и где-то в 23:00 ко мне зашел мужчина и говорит: “К тебе идет мужчина с гранатой“, а за ним через несколько секунд заходит человек в мастях, по виду бывший заключенный. Заявил, что у меня проблемы и видно, что у него в сумке граната. Когда мужчина, который мне угрожал потянулся к сумке, парень который пришел перед ним остановил его“, - рассказал Годунок.

На место событий вызвали полицию и мужчину, который угрожал секретарю гранатой, удалось задержать.

Сейчас полиция готовится провести обыск у задержанного дома.

Как сообщалось 10 июля, Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи.