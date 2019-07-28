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Медведев посетил парад флота РФ в Севастополе: МИД Украины выразил протест

Комментариев: 15
Очередной "визит" свидетельствуют об откровенном пренебрежении РФ общепризнанными принципами и нормами международного права и ее обязательствами по ряду договоров.
Циничной целью “визита“ является участие в параде оккупационного флота России
Циничной целью “визита“ является участие в параде оккупационного флота России
Vesti.Ru

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым во временно оккупированный Крым и город Севастополь.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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“Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной целью “визита“ является участие в параде оккупационного флота России. Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь“, - говорится в комментарии украинского МИД.

Отмечается, что попытка российской стороны интерпретировать подобные “визиты“ в Украину как внутригосударственные поездки свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам. 

Как сообщалось 27 июля, у здания мэрии в Москве проходила акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов.  Людям разбивали головы в кровь, ломали конечности.

Москвичи скандировали “Путин х#йло!“ - задержано более 1300 протестующих

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Теги: Крым, флот, парад, оккупанты, Россия, Медведев, МИД
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Комментариев (15)
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Ira0956    28.07.2019, 16:45
Оценка:  0
Ira0956
Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов.
Севастополь, Севастополь —
Гордость русских моряков!

Сегодня День Военно-Морского Флота!
С праздником, товарищи!
Da-Gabon    28.07.2019, 16:33
Оценка:  +3
Da-Gabon
Скучно девочки, рассмешил бы кто. Парад в Одессе где посмотреть?
Зорян_и_Шкиряк    28.07.2019, 16:37
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
По спутниковому ТВ найдите какой-нибудь российский канад. )))))
Спутники - они такие! Границ не знают!
Антибес    28.07.2019, 16:37
Оценка:  +1
Антибес
Как это"где"?В Одессе!Но все наши корабли и подлодки построены по технологии"Stealth 3D".И именно поэтому их не видно ни глазом,ни приборами.)))
Зорян_и_Шкиряк    28.07.2019, 16:39
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Резиновые катера, кстати, малозаметны на радарах. Поэтому резиновые ВМС - гениальная задумка украинских адмиралов.
Зорян_и_Шкиряк    28.07.2019, 16:30
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Только что обратил внимание на подпись к фотографии - "Циничной целью “визита“ является участие в параде оккупационного флота России" (С)

Каждое слово - шедевр! От "циничной цели" до "оккупационного флота" (что это?))).
Потрясающе! Шикарный день! Пойду тельник одену!
Туземун    28.07.2019, 16:13
Оценка:  -1
Туземун
Внесуть Медведєва на Миротворець і зроблять не в'їзним в Україну. Севастополь - місто української слави ... це місто українських моряків.
Зорян_и_Шкиряк    28.07.2019, 16:25
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Разделяю Ваш ничем не прикрытый сарказм! Весь мир с замиранием сердца следил за героическим сопротивлением штаба ВМС! И лично я никогда не забуду эти глаза украинских моряков, когда они шли оттуда с вещами на выход.
Слава украинскому флоту - самому незаметному флоту на континенте!!!
hou789    28.07.2019, 16:35
Оценка:  -3
hou789
иди проспись, сынок, ебло какое то несешь
Зорян_и_Шкиряк    28.07.2019, 16:38
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Это потому, что человек пытается испражняться на мове. А мова, как доказано британскими и польскими учёными, отупляет.
Антибес    28.07.2019, 15:58
Оценка:  +7
Антибес
А Путин был в другой части России,в Санкт-Петербурге и там присутствовал на параде,смотрел как там шли российские,китайские и индийские корабли.Не желаете и по этому поводу выразить протест,господа бессильные клоуны?)))
Туземун    28.07.2019, 16:17
Оценка:  -7
Туземун
Путiн сцить до Криму їхати?
Зорян_и_Шкиряк    28.07.2019, 15:51
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
МИД Украины снова в привычной истерике. Интересно, эти всхлипы ещё кого-то волнуют?..

Легендарный Севастополь, неприступный для врагов.
Севастополь, Севастополь — гордость русских моряков!

С Днём ВМФ вас, советские и российские моряки!
Зорян_и_Шкиряк    28.07.2019, 15:53
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
А знаете, как скотоукры перепели этот гимн славного города?

… Легендарный Севастополь, недосяжный для врагив,
Севастополь, Севастополь - мисто НАШИХ морякив!..

Когда пели (а я это видел по ТВ), ударение ставили на слове "наших".
Этим снискали лютую любовь севастопольцев и Крым справедливо уплыл.
Зорян_и_Шкиряк    28.07.2019, 15:54
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Сразу упрежу местных комментаторов:

Не все украинцы - скотоукры. Большинство - замечательные люди.
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