Медведев посетил парад флота РФ в Севастополе: МИД Украины выразил протест

Очередной "визит" свидетельствуют об откровенном пренебрежении РФ общепризнанными принципами и нормами международного права и ее обязательствами по ряду договоров.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым во временно оккупированный Крым и город Севастополь.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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“Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной целью “визита“ является участие в параде оккупационного флота России. Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь“, - говорится в комментарии украинского МИД.

Отмечается, что попытка российской стороны интерпретировать подобные “визиты“ в Украину как внутригосударственные поездки свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам.

Как сообщалось 27 июля, у здания мэрии в Москве проходила акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов. Людям разбивали головы в кровь, ломали конечности.

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