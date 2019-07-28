Медведев посетил парад флота РФ в Севастополе: МИД Украины выразил протест
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым во временно оккупированный Крым и город Севастополь.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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“Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной целью “визита“ является участие в параде оккупационного флота России. Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь“, - говорится в комментарии украинского МИД.
Отмечается, что попытка российской стороны интерпретировать подобные “визиты“ в Украину как внутригосударственные поездки свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам.
Как сообщалось 27 июля, у здания мэрии в Москве проходила акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов. Людям разбивали головы в кровь, ломали конечности.
Москвичи скандировали “Путин х#йло!“ - задержано более 1300 протестующих
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Неприступный для врагов.
Севастополь, Севастополь —
Гордость русских моряков!
Сегодня День Военно-Морского Флота!
С праздником, товарищи!
Спутники - они такие! Границ не знают!
Каждое слово - шедевр! От "циничной цели" до "оккупационного флота" (что это?))).
Потрясающе! Шикарный день! Пойду тельник одену!
Слава украинскому флоту - самому незаметному флоту на континенте!!!
Легендарный Севастополь, неприступный для врагов.
Севастополь, Севастополь — гордость русских моряков!
С Днём ВМФ вас, советские и российские моряки!
… Легендарный Севастополь, недосяжный для врагив,
Севастополь, Севастополь - мисто НАШИХ морякив!..
Когда пели (а я это видел по ТВ), ударение ставили на слове "наших".
Этим снискали лютую любовь севастопольцев и Крым справедливо уплыл.
Не все украинцы - скотоукры. Большинство - замечательные люди.