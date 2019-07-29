В Донецке взорвался автомобиль

Инцидент произошел улицами Куприна и Клинической .

Предполагают, что в авто были пьяные наемники "ДНР"

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В субботу, 27 июля, вечером в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв, информацию о котором руководство боевиков пыталось всячески скрыть.

Об этом говорится на странице "Департамент антипропаганды ДНР" в Twitter.

‏Взрыв произошел около 23:20 между улицами Куприна и Клинической - взорвался автомобиль.

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"На место сразу прибыла военная полиция, а после полиции огородили все - никого не пускают... Говорят, в машине были бухие вояки", - сказано в сообщении.

Как сообщались 2 июля, в Луганске прогремел взрыв у мэрии.

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