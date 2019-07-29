В Донецке взорвался автомобиль
Инцидент произошел улицами Куприна и Клинической .
В Донецке взорвался автомобиль
© twitter.com/antiprdnr
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В Донецке взорвался автомобиль
Предполагают, что в авто были пьяные наемники "ДНР"
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В субботу, 27 июля, вечером в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв, информацию о котором руководство боевиков пыталось всячески скрыть.
Об этом говорится на странице "Департамент антипропаганды ДНР" в Twitter.
Взрыв произошел около 23:20 между улицами Куприна и Клинической - взорвался автомобиль.
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"На место сразу прибыла военная полиция, а после полиции огородили все - никого не пускают... Говорят, в машине были бухие вояки", - сказано в сообщении.
Как сообщались 2 июля, в Луганске прогремел взрыв у мэрии.
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