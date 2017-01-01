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В Харькове посреди улицы убили бизнесмена: Названо имя жертвы

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Убийство произошло на глазах у прохожих.
В Харькове на улице произошла стрельба
В Харькове на улице произошла стрельба
gx.net.ua

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В Харькове на улице Молочной возле дома №20 ночью 29 июля застрелили мужчину. Убийство произошло на глазах у прохожих.

О происшествии сообщают в социальных сетях, передает Город Х.

“Около 1:00 обнаружен труп парня, огнестрел“, - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, на мужчину напал человек, одетый во все черное, в толстовке, его рост - около 170 сантиметров.

Был застрелен 41-летний известный бизнесмен по фамилии Шкандыба, уточняет Антикор. Мужчина занимался розничной торговлей промышленными товарами. Обстоятельства преступления устанавливаются. 

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Нацполиции. Подробности и официальная информация устанавливаются.

Мужчина занимался розничной торговлей
Мужчина занимался розничной торговлей
gx.net.ua

Как сообщалось 26 июня, на Оболони толпа жестоко избила полицейского.

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Теги: Харьков, стрельба, убийство
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