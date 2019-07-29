В Донецкой области протестуют шахтеры

Работники шахты Капитальная перекрыли дорогу на пешеходном переходе и требуют выполнить ряд условий.

Работники шахты Капитальная в Донецкой области начали акцию протеста, требуя погашения долгов по зарплате.

Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

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“Работники шахты Капитальная государственного предприятия Мирноградуголь (Донецкая область) сегодня начали акцию протеста“, - написал он уточнив, что шахтеры перекрыли дорогу неподалеку от шахты Центральная, “чтобы их услышали и приняли все меры для решения их требований“.

Несколько десятков сотрудников шахт стоят на пешеходном переходе и держат плакаты “Голодный шахтер - позор государству“, “Господдержку угольной промышленности!“.

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Среди требований - погашение задолженности по зарплате и повышение ее уровня, обеспечение стабильной работы предприятия, решение вопроса охраны и техники безопасности, обеспечение углем для собственных нужд работников предприятия, искоренение коррупции в угольной отрасли.

По информации Волынца, на нескольких десятках госшахт задолженность по зарплатам составляет 661 млн гривен.

Как сообщалось, в начале июля Кабмин выделил миллиард гривен на поддержку госшахт.

В августе 2018 Кабмин добавил 100 миллионов на модернизацию шахт.