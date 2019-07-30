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Порошенко заявил о политическом самоубийстве Гройсмана

Комментариев: 4
Результаты выборов показали, был ли прав премьер, решив участвовать в них со своей партией, говорит экс-президент.
Порошенко не обижается на Гройсмана
Порошенко не обижается на Гройсмана
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Решив идти на выборы со своей партией, премьер-министр Владимир Гройсман совершил политическое самоубийство, считает экс-президент Петр Порошенко. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

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Он заявил, что речь идет о завершении определенного этапа, когда каждый может выбрать дальнейший путь.

“Было ли право у Владимира сделать этот выбор? Было. Одобряю ли я этот выбор? Нет. Я считаю, что с политической точки зрения, это было самоубийство. Но имеет ли он право на этот выбор? Очевидно да. Жизнь показала-прав он был или нет“, - отметил Порошенко.

Также он выразил свое мнение относительно критики в свой адрес со стороны премьера.

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“Несмотря на то, что много-много технологов говорили ему, что надо обязательно критиковать Порошенко, я это воспринимал исключительно как технологические рекомендации. Покритиковал. Ему это не помогло. Так же, как и всем, кто критиковал Порошенко. Они оказались за пределами парламента“, - заявил экс-президент.

Вместе с тем, Порошенко заверил, что не обижается на Гройсмана.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский - это точно не Голобородько.

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Теги: Выборы, Порошенко, Владимир Гройсман, Парламентские выборы 2019
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Комментариев (4)
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Тисс    30.07.2019, 17:06
Оценка:  +2
Тисс
Директор державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень щодо Порошенка, але Порошенко заперечує дійсність, коли каже, що таких справ немає. Він говорить, що не отримував повістки на допит, але при цьому його адвокат просить перенести допит!
Колишній-східняк    30.07.2019, 17:00
Оценка:  -5
Колишній-східняк
Порошенко поддерживали люди не за фамилию. И не за то, что он сделал что-то плохое. Его поддерживали за то, что он сделал хорошего. Хорошее, которое перевешивало плохое. Даже если что-то и делалось криво и с перекосами. Сделай лучше и больше, Вова, а не гоняй дешевые кривбасовкие понты.
Колишній-східняк    30.07.2019, 17:02
Оценка:  -4
Колишній-східняк
Стоит только Зеленскому начать что-то делать, а не играть роль доброго царя в виртуальном инфополе, и большинство тех, кто поддерживали Порошенко, будут и к нему лояльно относиться. Потому что для большинства важно то, что было сделано для Украины и для ее независимости.
T-REX2    30.07.2019, 16:43
Оценка:  +5
T-REX2
Так же, как и всем, кто критиковал Порошенко. Они оказались за пределами парламента“, - заявил экс-президент.
Пэдя харе бухать.ЦВК уже огласила победителей
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