Порошенко заявил о политическом самоубийстве Гройсмана

Результаты выборов показали, был ли прав премьер, решив участвовать в них со своей партией, говорит экс-президент.

Решив идти на выборы со своей партией, премьер-министр Владимир Гройсман совершил политическое самоубийство, считает экс-президент Петр Порошенко. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Читай также: Гройсман в отпуске, заседания Кабмина этой неделе не будет Он заявил, что речь идет о завершении определенного этапа, когда каждый может выбрать дальнейший путь.

“Было ли право у Владимира сделать этот выбор? Было. Одобряю ли я этот выбор? Нет. Я считаю, что с политической точки зрения, это было самоубийство. Но имеет ли он право на этот выбор? Очевидно да. Жизнь показала-прав он был или нет“, - отметил Порошенко.

Также он выразил свое мнение относительно критики в свой адрес со стороны премьера.

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“Несмотря на то, что много-много технологов говорили ему, что надо обязательно критиковать Порошенко, я это воспринимал исключительно как технологические рекомендации. Покритиковал. Ему это не помогло. Так же, как и всем, кто критиковал Порошенко. Они оказались за пределами парламента“, - заявил экс-президент.

Вместе с тем, Порошенко заверил, что не обижается на Гройсмана.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский - это точно не Голобородько.

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