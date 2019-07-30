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Оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ

Комментариев: 6
На временно оккупированных территориях сепаратисты попали в беспилотник ОБСЕ.
Беспилотник удалось приземлить
Беспилотник удалось приземлить
facebook.com/pg/oscesmm

На территории временно оккупированного Первомайска в Луганской области сепаратисты попали в беспилотник ОБСЕ. Нападение на беспилотник было осуществлено из стрелкового оружия.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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“28 июля, управляя полетом мини-БПЛА над западно-северо-западной окраиной города Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 13 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 2 км на запад. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА “, - говорится в отчете.

Команде удалось благополучно приземлить БПЛА, однако, наблюдатели констатировали, что аппарат был поврежден: сломано крепление камеры, найдены пробоины в корпусе и отсутствуют пропеллеры.

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По оценке, повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия. Рядом с этим, в течение выходных зафиксированы другие препятствия относительно беспилотников ОБСЕ на оккупированных территориях.

Так, 27 июля, совершая полет вблизи н. п. Пикуза (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), БПЛА СММ среднего радиуса подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).

Ранее сообщалось о том, что США на вооружение приняли новый беспилотный вертолет.

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Теги: беспилотник, ОБСЕ, оккупанты
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Комментариев (7)
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Ira0956    30.07.2019, 15:39
Оценка:  +2
Ira0956
Танковая бригада ВСУ прославилась пьянством на весь Донбасс

19 танкистов Вооруженных сил Украины в нетрезвом состоянии были задержаны военной службой правопорядка в Волновахе. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные республиканской разведки.
Nikolas_Adver    30.07.2019, 15:10
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
хорошо стреляем)))) мотайте на ус, бандерлоги
dimasvetik    30.07.2019, 15:25
Оценка:  -3
dimasvetik
будешь причмакивать?
Nikolas_Adver    30.07.2019, 15:34
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
выйми хyй пендосский изо рта и говори внятно. меня твои сексуальные фантазии не интересуют))))
Ira0956    30.07.2019, 14:37
Оценка:  -5
Ira0956
В СМИ обнародовали письмо представителя ВБ по Украине. В нем он утверждал, что кандидатура Авакова на пост премьера согласована США, и Зеленский дал обещание.

О какой «Славе Украине» можно говорить, если вопрос о главе исполнительной власти решается за пределами Украины?!
WTF2wtf    30.07.2019, 14:43
Оценка:  +1
WTF2wtf
ДядяИра с очередным номером,
просто нахyй,
тупой бот оккупантов ...
Ira0956    30.07.2019, 15:40
Оценка:  +1
Ira0956
Танковая бригада ВСУ прославилась пьянством на весь Донбасс

19 танкистов Вооруженных сил Украины в нетрезвом состоянии были задержаны военной службой правопорядка в Волновахе. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные республиканской разведки..
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