Оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ

На временно оккупированных территориях сепаратисты попали в беспилотник ОБСЕ.

На территории временно оккупированного Первомайска в Луганской области сепаратисты попали в беспилотник ОБСЕ. Нападение на беспилотник было осуществлено из стрелкового оружия.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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“28 июля, управляя полетом мини-БПЛА над западно-северо-западной окраиной города Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 13 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 2 км на запад. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА “, - говорится в отчете.

Команде удалось благополучно приземлить БПЛА, однако, наблюдатели констатировали, что аппарат был поврежден: сломано крепление камеры, найдены пробоины в корпусе и отсутствуют пропеллеры.

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По оценке, повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия. Рядом с этим, в течение выходных зафиксированы другие препятствия относительно беспилотников ОБСЕ на оккупированных территориях.

Так, 27 июля, совершая полет вблизи н. п. Пикуза (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), БПЛА СММ среднего радиуса подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).

Ранее сообщалось о том, что США на вооружение приняли новый беспилотный вертолет.

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