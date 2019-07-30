Оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ
На территории временно оккупированного Первомайска в Луганской области сепаратисты попали в беспилотник ОБСЕ. Нападение на беспилотник было осуществлено из стрелкового оружия.
Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Читай также: Волонтер показал уничтожение позиций сепаратистов
“28 июля, управляя полетом мини-БПЛА над западно-северо-западной окраиной города Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 13 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 2 км на запад. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА “, - говорится в отчете.
Команде удалось благополучно приземлить БПЛА, однако, наблюдатели констатировали, что аппарат был поврежден: сломано крепление камеры, найдены пробоины в корпусе и отсутствуют пропеллеры.
Читай также: Бойцы “Азова” сбили вражеский беспилотник
По оценке, повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия. Рядом с этим, в течение выходных зафиксированы другие препятствия относительно беспилотников ОБСЕ на оккупированных территориях.
Так, 27 июля, совершая полет вблизи н. п. Пикуза (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), БПЛА СММ среднего радиуса подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).
Ранее сообщалось о том, что США на вооружение приняли новый беспилотный вертолет.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
19 танкистов Вооруженных сил Украины в нетрезвом состоянии были задержаны военной службой правопорядка в Волновахе. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные республиканской разведки.
О какой «Славе Украине» можно говорить, если вопрос о главе исполнительной власти решается за пределами Украины?!
просто нахyй,
тупой бот оккупантов ...
19 танкистов Вооруженных сил Украины в нетрезвом состоянии были задержаны военной службой правопорядка в Волновахе. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные республиканской разведки..