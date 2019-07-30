Канал 1 + 1 прекращает сотрудничество с телеведущим Сергеем Ивановым

Ток-шоу “Право на власть“ претерпит определенные изменения.

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Группа “1 + 1 медиа“ прекращает сотрудничество с Сергеем Ивановым с 31 июля. Телеведущий работал на телеканале 1 + 1 с октября 2016 года, где вместе с Натальей Мосейчук вел программу “Право на власть“. В прошлый четверг вышел последний в этом сезоне выпуск ток-шоу, и теперь команда работает над обновлением программы.

Об этом сообщает пресс-служба канала.

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“С Сергеем было легко работать, бесстрашно идти навстречу новым вызовам, преодолевать тяжелые моменты. Он всегда был моей личной поддержкой, по Сергею я сверяла свое мнение о событиях и людях, - говорит ведущая и руководитель проекта Наталья Мосейчук. - Впереди у программы новый сезон, ток-шоу претерпевает определенные изменения. Неизменным останется наша работа для зрителя, который должен поверить в свою способность менять страну“.

Группа “1 + 1 медиа“ благодарна Сергею за плодотворное сотрудничество, большой вклад в развитие проекта и желает ему вдохновения и успехов в дальнейших творческих планах.

Стоит отметить, что в некоторых СМИ предполагают, что Иванов был уволен из-за того, что в 2019 году отказался баллотироваться в нардепы от партии “Слуга народа“.

Ранее сообщалось о том, что актер Квартала 95 победил на округе в Кривом Роге. За кандидата в нардепы от партии Слуга народа Юрия Корявченкова проголосовали 60,93% избирателей.

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