В Запорожье неизвестный чуть не сгорел заживо, поджигая чужое авто

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

В Запорожье неизвестный поджег автомобиль и сам чуть не сгорел заживо.

Соответствующее видео опубликовал паблик Запорожье родной край в Instagram.

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“Вчера по улице Святого Николая 53 был замечен поджигатель, который хотел поджечь авто, а в результате чуть не сгорел сам. P.S. Пацаны, если идете на дело, то берите с собой средства индивидуальной защиты. В данном случае огнеупорный костюм“ – говорится в сообщении.

В полиции сайту 061.ua уточнили подробности происшествия. Оказалось, инцидент произошел по улице Почтовой, горел Cherry Amulet, собственницей которого является 21-летняя девушка. Пожарные огонь потушили.

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По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Нежине произошел крупный пожар на жиркомбинате. К тушению огня были привлечены 13 единиц техники и 45 человек, включая вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

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