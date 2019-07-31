"Где дороги": Зеленский снова публично отчитал чиновника

Владимир Зеленский раскритиковал работу депутата областного совета Михаила Мушиека .

Во время рабочего визита в Черкассы президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал депутата областного совета Михаила Мушиека.

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Депутат пожаловался президенту на “прокурора-взяточника Овчаренко“. Президент ответил, что понимает, но не в его полномочиях увольнять местного прокурора. На это депутат возразил, мол, Зеленский за 2 месяца мог бы что-то и сделать.

Тогда Зеленский задал Мушиеку следующий вопрос.

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“Так вы это знаете? Тогда у меня к вам вопрос. Скажите пожалуйста, вы местный депутат? Скажите пожалуйста, где нормальная экология в Черкассах, где нормальные дороги в Черкассах? Где это все? … И второй вопрос. Когда вас избрали?“, – поинтересовался глава государства.

Депутат ответил, что 4 года назад.

“Скажите пожалуйста, еще раз, где дороги в Черкассах?“, – переспросил Зеленский.

“В Черкассах дороги есть, в области нет“, – отреагировал Мушиек.

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“Так вы депутат областного совета? Так в области совсем нет дорог!“, – добавил президент.

Зеленский пообещал, новый генпрокурор разберется в обоснованности обвинений в адрес Овчаренко.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский предложил решение с долгами и о мэру Смелы. Он предложил продать Тойоту и о мэра Смилы.

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