В Киеве инфицированные нелегалы торговали продуктами питания

Во время отработки рынка в спальном районе столицы Украины были задержаны 59 нелегальных мигрантов.

В Киеве на одном из рынков задержали троих нелегальных мигрантов с опасными инфекционными заболеваниями.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

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“Мужчины занимались реализацией овощей и фруктов, то есть непосредственно контактировали с людьми и продуктами питания“, - говорится в сообщении.

В ГМС уточнили, что 31 июля на одном из рынков Деснянского района столицы работниками миграционной службы и полиции была проведена отработка, в ходе которой были выявлены и задержаны 59 нелегалов, трое из которых оказались инфицированы опасными заболеваниями.

В настоящий момент в отношении 33 человек принято решение о принудительной депортации, в отношении 17 лиц - о сокращении срока временного пребывания в Украине, еще двоих мигрантов поместят в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации личности.

Всего были задержаны 59 нелегальных мигрантов dmsu.gov.ua

Как сообщалось в мае, на Буковине обнаружили подпольный магазин оружия.