В Одессе горе-мать задушила 4-месячного ребенка

По словам женщины, она не хотела убивать малыша.

В Одессе к 5 годам лишения свободы осудили горе-мать, которая задушила в порыве гнева своего 4-месячного ребенка. Об этом передает местное издание Смотри.

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Инцидент произошел осенью 2018 года. Ночью малыш периодически плакал и мешал матери отдыхать. По словам женщины, она покормила ребенка, но прием смеси сопровождался рвотным рефлексом. Она прекратила его кормить, чтоб, по ее словам, “малыш не захлебнулся рвотными массами”.

Ребенок продолжал плакать. Мать со злостью засунула ему в рот соску. Сделала женщина это так сильно, что перекрыла ребенку доступ к кислороду через рот и нос. Малыш задохнулся.

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Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы. Между тем, на основании ст.75 УК Украины осужденную освободили от отбывания назначенного судом наказания с испытательным сроком 2,5 года.

Напомним, на Волыни военнослужащая убила новорожденную дочь. Тело младенца, замотанное в полиэтилен и ткань, обнаружили закопанным рядом с домом горе-матери.

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