Следствие до сих пор ищет оружия убийства Кирилла Тлявова

В том числе, оружие пытаются найти с помощью водолазов ГосЧС.

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Детективы по состоянию на начало недели, не нашли оружие, которым могли убить 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Об этом сообщила спикер пресс-службы ГБР Анжелика Иванова, передает УНН.

“По оружию ведутся работы. Они ведутся постоянно, с использованием в том числе водолазов ГСЧС. По состоянию на начало этой недели оружие не было найдено. Поиски продолжаются ... работы ведутся каждый день“, - заверила она.

“Выводы очень многих экспертиз выводы уже есть, часть еще ждут, было проведено несколько важных следственных экспериментов, допрошено 53 человека“, - сказала Иванова.

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По ее словам, преступление совершили бывшие правоохранители, которые понимают процедуру досудебного расследования, и это усложняет и затягивает процесс расследования. Иванова также отметила, что досудебное расследование этого уголовного производства продлено до полугода.

Ранее, 19 июля, районный суд столицы избрал меру пресечения четвертому подозреваемому в уголовном производстве об убийстве 5-летнего мальчика в Киевской области - 16-летнему парню.

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