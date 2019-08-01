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Богдан написал заявление об отставке – СМИ

Комментариев: 1
Андрей Богдан попросил главу государства уволить его по собственному желанию, утверждает источник.
Андрей Богдан попросил президента об увольнении, утверждает источник
Андрей Богдан попросил президента об увольнении, утверждает источник
Пресс-служба президента Украины

Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в ОП в четверг, 1 августа.

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“Заявление подано президенту в четверг“, – сказал собеседник агентства, уточнив, что Богдан попросил об увольнении по собственному желанию.

Как известно, во время президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года, Андрей Богдан был его юридическим советником. Также Богдана называли юристом бизнесмена Игоря Коломойского.

А 21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента (теперь – Офис президента).

Также сообщалось, что петиция с требованием уволить Богдана набрала на сайте президента необходимые 25 тысяч голосов.

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Теги: отставка, Богдан, Администрация Президента, увольнение, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента
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Комментариев (1)
sharry-sharry    01.08.2019, 20:56
Оценка:  +1
sharry-sharry
И назначит Зе Богдана премьер министром и это очевидно,потому и подал в отставку.
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