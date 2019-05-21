Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента

Указ уже опубликовали на сайте Президента.

Во вторник, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.

Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

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“В соответствии с частью третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины “О государственной службе“ постановляю: Назначить Бондана Андрея Йосиповича Главой Администрации Президента Украины“, - говорится в указе №304/2019.

Ранее сообщалось, что указ о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента готовился к обнародованию. Сам Богдан ранее прямо не заявлял о своем назначении, но отметил, что президент Владимир Зеленский назначит главой АП “человека из ближайшего окружения, которому он доверяет“.

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Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва. Выборы в парламент назначены на 21 июля 2019 года. Указано, что Зеленский руководствовался ч. 2 ст. 77, ч. 6, 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и п. 7, 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины.