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Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента

Комментариев: 2
Указ уже опубликовали на сайте Президента.
Зеленский назначил своего советника главой АП
Зеленский назначил своего советника главой АП
facebook.com/people/Андрей Богдан

Во вторник, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.

Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

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“В соответствии с частью третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины “О государственной службе“ постановляю: Назначить Бондана Андрея Йосиповича Главой Администрации Президента Украины“, - говорится в указе №304/2019.

Ранее сообщалось, что указ о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента готовился к обнародованию. Сам Богдан ранее прямо не заявлял о своем назначении, но отметил, что президент Владимир Зеленский назначит главой АП “человека из ближайшего окружения, которому он доверяет“.

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Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва. Выборы в парламент назначены на 21 июля 2019 года. Указано, что Зеленский руководствовался ч. 2 ст. 77, ч. 6, 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и п. 7, 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины.

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Теги: Зеленский, указ, Администрации президента, Богдан, адвокат
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Комментариев (2)
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SERGE_M    21.05.2019, 21:05
Оценка:  0
SERGE_M
ВНЕЗАПНО (с)
ВосставшийИзБана    21.05.2019, 20:51
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну вот теперь развеял все сомнения. Назначил смотрящего за собой от Бени.
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