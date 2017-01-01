На базе отдыха в Одесской области мальчик погиб от удара током

Мальчик с семьей приехали из соседнего государства и снимали домик на базе отдыха.

Читай также: На запорожском курорте женщину на матрасе унесло в открытое море

На базе отдыха в Килийском районе Одесской области нашли мертвым шестилетнего мальчика. Предварительная причина смерти - поражение током.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в области.

“Мальчик играл у домика. Когда родители в очередной раз вышли присмотреть за сыном, увидели его без сознания. Родные сразу же вызвали “скорую“, однако попытки медиков спасти жизнь малыша оказались напрасными - по дороге в больницу он скончался“, - прокомментировали в полиции.

Читай также: В Железном Порту парень залез на колесо обозрения и сорвался вниз: У него ЧМТ и кома

Сейчас тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина его смерти - поражение электротоком от сети электропитания базы, которая проложена в металлических трубах, отметили в ведомстве.

Начато уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 (умышленное убийство с пометкой “несчастный случай“) и 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Как сообщалось 23 июля, под Хабаровском при пожаре в палаточном лагере погибли дети.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.