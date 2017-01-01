В Ровно суд оправдал подростков за плакаты об импичменте Зеленского

Судьи отменили предупреждение 16-летней девушке и 20-летнему парню.

Ровенский апелляционный суд признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу и 20-летнего Романа Филюка невиновными в проведении несанкционированного митинга об импичменте президента в мае этого года.

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Об этом сообщает UA:Рівне, а также активистка Александра Дворецкая на своей странице в Facebook.

Судья удовлетворил апелляционный иск стороны защиты на решение Ровенского городского суда, который ранее признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу виновной и присудил ей предупреждения.

По словам активистки Дворецкой, суд отменил предварительно решение из-за отсутствия обстоятельств и состава административных правонарушений.

Напомним, в Ровно подростки протестовали против Зеленского. Несовершеннолетняя заявляет о задержании и жестоком обращении с ней правоохранителей.

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