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Суд признал виновными подростков из Ровно за пикет против Зеленского

Комментариев: 7
Сторона двух мирных демонстрантов будет подавать апелляцию.
Сторона защиты подает апелляцию
Сторона защиты подает апелляцию
facebook.com/Даша Коц

Ровенский городской суд признал виновными в административном правонарушении 16-летнюю Дарину Коцюрубу и ее товарища Романа Филюка, которые месяц назад вышли на мирную демонстрацию за импичмент Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает UA Ровно, ссылаясь на маму девушки.

По словам матери девушки, суд рассматривал протокол касательно несообщения компетентных органов насчет проведения акций, митингов, демонстраций. Служители Фемиды признали несовершеннолетнюю девушку и ее друга виновными в административном правонарушении еще 13 июня. 

У нас - предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность, - отметила женщина.

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Напомним, в Ровно подростки протестовали против Зеленского. Несовершеннолетняя заявляет о задержании и жестоком обращении с ней правоохранителей. 

 

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Теги: Зеленский, импичмент, суд, Ровно, подростки
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Комментариев (7)
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Людмил_А    26.06.2019, 10:55
Оценка:  +1
Людмил_А
Фига се подростки... два бройлера...
nfhvyt    26.06.2019, 10:32
Оценка:  +3
nfhvyt
Пора депортировать из Киева всех этих галицких хуторян, что б не позорили столицу своей тупизной. Надеюсь,что скоро их погонят и с ВР.
Alexsy    26.06.2019, 10:23
Оценка:  +3
Alexsy
Чет с этой 16-ти летней чет не-то?
Не могу понять, толи выше колен, толи выше подбородка?
Толи я нихера не понимаю....
Letohradek    26.06.2019, 10:25
Оценка:  -6
Letohradek
Ублюдок, здесь не сайт знакомств! Обсуждаем не внешность людей а их поступки! Всоси ты это наконец-то!
Alexsy    26.06.2019, 10:33
Оценка:  +4
Alexsy
В 75% внешность, а тем более наколки отображают сущность человека.
В 100% образ жизни накладывает свой отпечаток на внешность!
Alexsy    26.06.2019, 10:53
Оценка:  +2
Alexsy
Для далеких, выше подбородка МОЗГ
krolikoffnеt    26.06.2019, 10:15
Оценка:  -3
krolikoffnеt
В чем выразилось нарушение ? В нашей стране разрешение на одиночные пикеты брать не нужно. Судья настолько тупая , что совсем не знает законодателтьства Украины. А может у нее ЗЕ головного мозга ?
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