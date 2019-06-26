Суд признал виновными подростков из Ровно за пикет против Зеленского

Сторона двух мирных демонстрантов будет подавать апелляцию.

Ровенский городской суд признал виновными в административном правонарушении 16-летнюю Дарину Коцюрубу и ее товарища Романа Филюка, которые месяц назад вышли на мирную демонстрацию за импичмент Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает UA Ровно, ссылаясь на маму девушки.

По словам матери девушки, суд рассматривал протокол касательно несообщения компетентных органов насчет проведения акций, митингов, демонстраций. Служители Фемиды признали несовершеннолетнюю девушку и ее друга виновными в административном правонарушении еще 13 июня.

У нас - предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность, - отметила женщина.

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Напомним, в Ровно подростки протестовали против Зеленского. Несовершеннолетняя заявляет о задержании и жестоком обращении с ней правоохранителей.