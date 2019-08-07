Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки в ООС: девять обстрелов, погибшие и раненые

Комментариев: 9
Четверо украинских военных погибли и один получил ранение вследствие нарушения сепаратистами режима прекращения огня.
На Донбассе увеличивается количество обстрелов
На Донбассе увеличивается количество обстрелов
facebook.com/ato.news

Читай также: “Вам надо свалить просто”: Коломойский призвал РФ убраться с Донбасса

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего четыре украинских военных погибли и еще один получил ранения.

Об этом в среду, 7 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что обстрелы велись из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Богдановки, Паврополя, Водяного, Лебединского. В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север позиции наших защитников были обстреляны три раза неподалеку Майского.

"В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащие погибли и один получил ранения. От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Читай также: Не хватило 210 ЗРК: Украина запросила у США больше Javelin

Ранее специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал обострение ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 августа.

Напомним, за сутки 5 августа, на Донбассе зафиксировано два обстрела, один раненый.

Как сообщалось 6 августа, комбриг ВСУ рассказал подробности гибели морпехов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Донбасс, обстрел, ранение, погибшие, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Ira0956    07.08.2019, 09:28
Оценка:  +1
Ira0956
Счастливые люди
Не думают матом,
Закутавшись в пледе,
Бессильно измятом;

Не лечатся виски;
Не спят с телефоном;
Не тянуться к риску;
Не курят с балкона;

Не дышат устало
Чужим никотином;
Не спят с кем попало;
Не пьют аспирина;
Ira0956    07.08.2019, 09:28
Оценка:  +1
Ira0956
Не льют мимо чашки,
Чтоб выпить таблеток;
Не ходят в рубашке
В измятую клетку;

Не рвут фотографий;
Не ищут патрона;
Не плачут ночами
До хрипа и стона;

Не пишут «ответь мне»;
Не верят, как дети;
Счастливые люди –
Их нет в Интернете.
Ira0956    07.08.2019, 09:24
Оценка:  +1
Ira0956
НАВЕРНОЕ, ЭТО — СТАРОСТЬ...

Наверное, это — старость,
О прошлом болит душа,
Всё, собственно, там осталось,
А стрелки вперёд спешат.

Глаза открываешь — восемь,
Сходил в магазин — среда,
Сварил себе кофе — осень,
Прилёг отдохнуть… ну, да…
Ira0956    07.08.2019, 09:25
Оценка:  +1
Ira0956
Но есть у меня, припрятан,
Ещё один циферблат,
Цветные на нём заплаты
И время течёт назад.

Ко дням с «Пионерской зорькой»,
С героями из былин,
Туда, где Хоттабыч с Волькой,
«Мурзилка» и нафталин.
Ira0956    07.08.2019, 09:25
Оценка:  +1
Ira0956
Скакалки, кино, пистоны,
Свидания, эскимо,
Домашние телефоны,
Стоявшие на трюмо.

Торжественное с экрана,
Московское: «Гаварит…»,
Сенкевич возил по странам,
Был выбрит, а не побрит.

Там письма пером писали,
Разгладив тетрадный лист,
Всегда магазин искали
С названием «Букинист».
Ira0956    07.08.2019, 09:26
Оценка:  +1
Ira0956
На праздники покупали
Копеечный «Солнцедар»,
Пакеты в тазу стирали,
Жевали блестящий вар.

…Ну, вот, механизм заело,
Куда мне — вперёд, назад?
Да… жалко, не всё успела
Самой себе показать.

Осталась бы там надолго,
А лучше бы — навсегда:
Родители, дача, Волга —
Счастливейшие года.
Ira0956    07.08.2019, 09:27
Оценка:  +1
Ira0956
Наверное, это старость:
Здесь — «ФУНКЦИЯ», там — ДУША.
Здесь только курить осталось,
А там я могу — дышать.

29 ноя 2018 Ольга Бакулина
Ira0956    07.08.2019, 09:21
Оценка:  +2
Ira0956
Если у вас в стране есть проблемы - устройте революцию, и вы поймёте, что в стране проблем не было.
seamaster    07.08.2019, 08:56
Оценка:  0
seamaster
Клоуна выбирали потому, что он абицяв мир в Донбаси. Не перемога любой ценой, а мир и прекращение террора. наипав квнщик миллионы украинцив...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь