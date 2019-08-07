Сутки в ООС: девять обстрелов, погибшие и раненые

Четверо украинских военных погибли и один получил ранение вследствие нарушения сепаратистами режима прекращения огня.

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В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего четыре украинских военных погибли и еще один получил ранения.

Об этом в среду, 7 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что обстрелы велись из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Богдановки, Паврополя, Водяного, Лебединского. В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север позиции наших защитников были обстреляны три раза неподалеку Майского.

"В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащие погибли и один получил ранения. От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Ранее специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал обострение ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 августа.

Напомним, за сутки 5 августа, на Донбассе зафиксировано два обстрела, один раненый.

Как сообщалось 6 августа, комбриг ВСУ рассказал подробности гибели морпехов.

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