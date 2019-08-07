Сутки в ООС: девять обстрелов, погибшие и раненые
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В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего четыре украинских военных погибли и еще один получил ранения.
Об этом в среду, 7 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что обстрелы велись из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Богдановки, Паврополя, Водяного, Лебединского. В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север позиции наших защитников были обстреляны три раза неподалеку Майского.
"В результате вражеских обстрелов четыре военнослужащие погибли и один получил ранения. От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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Ранее специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал обострение ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 августа.
Напомним, за сутки 5 августа, на Донбассе зафиксировано два обстрела, один раненый.
Как сообщалось 6 августа, комбриг ВСУ рассказал подробности гибели морпехов.
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Не думают матом,
Закутавшись в пледе,
Бессильно измятом;
Не лечатся виски;
Не спят с телефоном;
Не тянуться к риску;
Не курят с балкона;
Не дышат устало
Чужим никотином;
Не спят с кем попало;
Не пьют аспирина;
Чтоб выпить таблеток;
Не ходят в рубашке
В измятую клетку;
Не рвут фотографий;
Не ищут патрона;
Не плачут ночами
До хрипа и стона;
Не пишут «ответь мне»;
Не верят, как дети;
Счастливые люди –
Их нет в Интернете.
Наверное, это — старость,
О прошлом болит душа,
Всё, собственно, там осталось,
А стрелки вперёд спешат.
Глаза открываешь — восемь,
Сходил в магазин — среда,
Сварил себе кофе — осень,
Прилёг отдохнуть… ну, да…
Ещё один циферблат,
Цветные на нём заплаты
И время течёт назад.
Ко дням с «Пионерской зорькой»,
С героями из былин,
Туда, где Хоттабыч с Волькой,
«Мурзилка» и нафталин.
Свидания, эскимо,
Домашние телефоны,
Стоявшие на трюмо.
Торжественное с экрана,
Московское: «Гаварит…»,
Сенкевич возил по странам,
Был выбрит, а не побрит.
Там письма пером писали,
Разгладив тетрадный лист,
Всегда магазин искали
С названием «Букинист».
Копеечный «Солнцедар»,
Пакеты в тазу стирали,
Жевали блестящий вар.
…Ну, вот, механизм заело,
Куда мне — вперёд, назад?
Да… жалко, не всё успела
Самой себе показать.
Осталась бы там надолго,
А лучше бы — навсегда:
Родители, дача, Волга —
Счастливейшие года.
Здесь — «ФУНКЦИЯ», там — ДУША.
Здесь только курить осталось,
А там я могу — дышать.
29 ноя 2018 Ольга Бакулина