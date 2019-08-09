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Киевляне вынуждены добираться на работу, цепляясь за электричку

Комментариев: 3
На Троещине в час пик не всем хватает места в электричке. Опаздывающие киевляне вынуждены ехать, цепляясь за электричку снаружи, рискуя жизнью.
Киевляне цепляются за электрички снаружи из-за огромных очередей
Киевляне цепляются за электрички снаружи из-за огромных очередей
Kyiv LIVE

В Киеве на посадочном узле Троещина-2 между городской электричкой и скоростным трамваем из-за огромных очередей людям пришлось ехать, цепляясь за электричку сзади. Фото “пассажиров“ были опубликованы в Telegram-канале Kyiv LIVE в пятницу, 9 августа.

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“Не у всех киевлян утро начинается с кофе. Троещина-2“, - отметили администраторы канала в подписи под фотографией.

Напомним, что ранее в Киеве на рынке задержали 119 нелегалов.

Также сообщалось, что в Киеве ищут спонсоров для общественных туалетов.

 

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Теги: Киев, электричка, коллапс, общественный транспорт, Транспортный коллапс
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    09.08.2019, 14:12
Оценка:  -3
VSHIVANKA
В ИНДИИ ВСЕ ТАК КАТАЮТСЯ , ДАЖЕ НА КРЫШАХ....)))
ЭУРОПЭЙЦИ , У ВАС ЕЩЁ ВСЁ ВПЕРЕДИ !!!
СУГС !!!!
Lyonya-Space    09.08.2019, 14:10
Оценка:  0
Lyonya-Space
Вынужденные зацеперы...
Woodbrother    09.08.2019, 14:08
Оценка:  0
Woodbrother
на россии каждая электричка так отправляется. в рейс. На россии из за высокой цены на билеты, а у нас чисто по глупости.
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