Киевляне вынуждены добираться на работу, цепляясь за электричку

На Троещине в час пик не всем хватает места в электричке. Опаздывающие киевляне вынуждены ехать, цепляясь за электричку снаружи, рискуя жизнью.

В Киеве на посадочном узле Троещина-2 между городской электричкой и скоростным трамваем из-за огромных очередей людям пришлось ехать, цепляясь за электричку сзади. Фото “пассажиров“ были опубликованы в Telegram-канале Kyiv LIVE в пятницу, 9 августа.

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“Не у всех киевлян утро начинается с кофе. Троещина-2“, - отметили администраторы канала в подписи под фотографией.

Напомним, что ранее в Киеве на рынке задержали 119 нелегалов.

Также сообщалось, что в Киеве ищут спонсоров для общественных туалетов.