У Зеленского рассказали о трудностях переезда с Банковой

В Офисе президента очертили главные проблемы.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали, что появились проблемы касательно переезда с Банковой. Детальнее об этом рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в интервью Liga.net.

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По его словам, речь не только в финансовых, но и в технических сложностях. Это касается не только Украинского дома.

По словам Тимошенко, Украинский дом - это только одна из локаций, которые рассматривают в перспективе переезда Офиса президента. Все здания находятся в центре Киева.

У нас вообще есть большая идея разгрузить Киев от правительственного квартала, но мы не хотим тратить на это государственные деньги. Мы пытаемся рассмотреть вариант с инвесторами, продажей этих зданий, - отметил Тимошенко.

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При этом чиновник развенчал слухи о том, что на Банковой может быть торговый центр. По его словам, здание относится к объектам культурного наследия, поэтому о создании ТРЦ не может быть и речи.

Напомним, Зеленский не хочет показывать, как будет выглядеть новый Офис президента. Вопрос реконструкции здания под Офис президента сейчас находится на стадии изучения.

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