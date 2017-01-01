В результате возгорания уничтожен один автомобиль и повреждены две автозаправочные колонки.

В результате возгорания уничтожен один автомобиль

В Запорожье на АЗС прогремел взрыв, есть пострадавшие

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В Запорожье на АЗС прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Запорожье на территории газовой автозаправочной станции произошел хлопок газового баллона с дальнейшим возгоранием автомобиля. Пострадал один человек.

Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 10 августа.

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“В 5:25 в городе Запорожье по ул. Донецкое шоссе, 2а на территории газовой автозаправки во время заправки произошел хлопок газового баллона автомобиля с последующим возгоранием автомобиля, в результате чего пострадал один человек“, – говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 5:42. В результате возгорания уничтожен один автомобиль и повреждены две автозаправочные колонки.

К тушению привлекалось девять человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

Как сообщалось 1 августа, под Киевом сгорела АЗС, один человек получил ожоги.

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