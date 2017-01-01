Под Черниговом произошел взрыв на АЗС

Инцидент произошел в Бобровице.

Никто из людей не пострадал agzp.com.ua(иллюстративное фото)

В городе Бобровица Черниговской области на территории автомобильной газозаправочной станции 4 июня в 3:20 произошло возгорание с последующим взрывом газовой емкости

Об этом сообщает пресс служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"4 июня в 3:20 в городе Бобровица по улице Независимости, 2Г на территории автомобильной газозаправочной станции ООО "ОТО ГАЗ" произошло возгорания запорной арматуры с последующим взрывом газовой емкости объемом 5 куб. м", — сообщают спасатели.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В ведомстве сообщают, что в результате взрыва никто не пострадал, разрушений зданий и сооружений не произошло. Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось 19 мая, в Житомире сгорела заправка, были пострадавшие.