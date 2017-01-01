В "ДНР" заявили о готовности к обмену пленными по формуле "102 на 50"

По данным СБУ в плену боевиков ОРДЛО 223 украинца.

Последний раз обмен заложниками состоялся 27 декабря 2017 года EPA/UPG

В подконтрольной террористам так называемой “ДНР“ заявили о готовности провести с Украиной обмен пленными по формуле “102 на 50“.

Об этом заявила так “уполномоченная по правам человека“ в “ДНР“ Дарья Морозова, сообщает российское агентство ТАСС.

По словам Морозовой, в “ДНР“ готовы передать Украине 50 пленных.

“Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена“, — заявила она.

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Ранее в СБУ заявили, что боевики незаконно удерживают в заключении на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 223 человека.

Напомним, последний раз обмен заложниками состоялся 27 декабря 2017 года. Он был запланирован по формуле “306 на 74“. По данным СБУ, на подконтрольную территорию вернулись 73 заложника. Украина передала на оккупированную территорию 233 человека.

Как сообщалось 9 августа, Пасечник готовит наемников “ЛНР“ к боям за Станицу Луганскую.

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