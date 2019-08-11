В Херсоне обыскивают судно, поставлявшее топливо для Черноморского флота

В июне 2015 года это судно, но под названием Вилга, поставляло топливо в оккупированный Севастополь.

В Херсоне проводятся обыски на судне Мария, которое поставляло топливо для Черноморского флота РФ в оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Сегодня, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, проводит обыск в г. Херсон на судне Мария, которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 2015 года это же судно, но под названием Вилга, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе.

Напомним, что ранее суд принял решение арестовать российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу в Керченском проливе.

Как известно, экипаж судна - российских моряков, отпустили, а судно, признанное вещественным доказательством, осталось в Измаиле.

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