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В Херсоне обыскивают судно, поставлявшее топливо для Черноморского флота

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В июне 2015 года это судно, но под названием Вилга, поставляло топливо в оккупированный Севастополь.
Обыски проводятся на судне Мария
Обыски проводятся на судне Мария
tavriya.ks.ua

В Херсоне проводятся обыски на судне Мария, которое поставляло топливо для Черноморского флота РФ в оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Сегодня, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, проводит обыск в г. Херсон на судне Мария, которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 2015 года это же судно, но под названием Вилга, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе.

Напомним, что ранее суд принял решение арестовать российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу в Керченском проливе.

Как известно, экипаж судна - российских моряков, отпустили, а судно, признанное вещественным доказательством, осталось в Измаиле.

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Теги: Черноморский флот, Херсон, судно, корабль, обыск, обыски
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Юдзиро2019    11.08.2019, 00:31
Оценка:  0
Юдзиро2019
Пираты 21 века. Такими темпами, скоро в порты Украины иностранные суда заходить не будут.
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