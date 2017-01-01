Закон об импичменте внесут на рассмотрение Рады одним из первых, - Стефанчук

Представитель президента Стефанчук сделал заявление.

Одним из первых законов, которые внесут на рассмотрение парламента 9 созыва, будет закон об импичменте президента. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

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Стефанчук заявил, что у Зеленского надеются, что это закон будет принят в ближайшее время.

Закон об импичменте президента будет одним из первых законов, который, я надеюсь, будет проголосован в этой Раде, - отметил Стефанчук.

Также он отметил, что команда Зеленского уже разработала план законопроектных работ.

На протяжении всего этого периода, мы наработали план законопроектных работ. Бесспорно, туда вошли те законопроекты, которые президент пообещал, которые были проигнорированы всем предыдущим составом ВР. Кроме того, мы видим целый ряд законопроектов, которые передают нам от ВР предыдущего созыва, - добавил он.

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Напомним, в Слуге народа рассказали, какие комитеты отдадут оппозиции. Фракция Слуге народа будет ждать предложений от других партий относительно кандидатуры вице-спикера.

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