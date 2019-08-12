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В Полтавской области сфотографировали "два" солнца

Комментариев: 2
В небе одновременно заметили "два солнца", что является редким природным явлением, возникающим из-за преломления солнечного света в кристалликах льда, парящих в атмосфере.
Паргелий в Полтавской области
Паргелий в Полтавской области
facebook.com/tala.didenko

Редкое природное явление – паргелий (разновидность гало) – наблюдали в минувшую субботу, 10 августа, жители Великобагачанского района Полтавской области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что впервые в жизни лично видела это явление.

“Я паргелий вчера, 10 августа, видела впервые. Даже не поняла сразу. Невероятная красота, впечатления - от восторга до немного какого-то страха“, - поделилась впечатлениями Диденко.

Она отметила, что случилось это в районе села Коноплянка Великобагачанского района Полтавской области в 19.43.

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“Паргелий со старого греческого означает фейковое солнце, ненастоящее, фальшивое. Очень красиво, вдруг когда увидите, будете знать – паргелий“, - написала Диденко.

Википедия объясняет, что паргелий выглядит как светлое радужное пятно на уровне солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анзотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.

А заведующий кафедрой географии и страноведения Полтавского педагогического университета имени Короленко профессор Леонид Булава утверждает, что световой круг при заходе солнца (паргелий) предвещает резкую смену погоды.

Ранее в Китае сняли еще более редкое явление - сразу “три солнца“ на небе. Это явление продолжалось десять минут.

Перед этим жительница киевского пригорода засняла редчайшее световое явление - солнечное гало.

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Теги: Солнце, видео, феномен, фото, Полтавская область, природные явления
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    12.08.2019, 15:47
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Я чую быть беде .
T-REX2    12.08.2019, 16:11
Оценка:  0
T-REX2
земля налетит на небесную ось
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